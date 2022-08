Regjeringa gir etter: Dette er dei nye straumtiltaka

Gjennom sommaren har det vore sett fleire nye prisrekordar på straum i Sør-Noreg.

Tal frå straumbørsen NordPool viser at straumen for Austlandet og Vestlandet måndag kan bli den dyraste hittil i år.

I snitt ligg den på 2,73 kroner per kilowattime.

Norske familiar og næringsliv har bedd om hjelp, og regjeringa har fått kritikk frå fleire som meiner det går for seint.

No kjem dei med tiltak.

Regjeringa seier dei forsterkar straumstøtteordninga til husstandar og flytter den auka støtta på 90 prosent frå 1. oktober til 1. september.

– Det blir eitt litt større avtak på rekninga i september, seier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

– Dette gir ei forsikring når prisen går over 70 øre, då blir 90 prosent støtte. Nordmenn er avhengig av straum.

Det er fleirtal på Stortinget

Dette påvirker strømprisen: Ekspandér faktaboks Nivået på kraftproduksjonen i Norge

Nivået på kraftproduksjonen i samarbeidslandene

Nivået på kraftproduksjonen i land utenfor vårt kraftmarked

Prisen på strøm utenfor vårt kraftmarked

Forbrukernes strømforbruk

Mengden strøm vi eksporterer til utlandet

Dollarkurs

Prisen på CO2-utslipp

Vedlikeholdsarbeid

Kabelkvalitet

Overføringsbegrensninger i strømnettet, også kalt flaskehalser Kilde: Strøm.no

Skal halde tilbake eksport

Regjeringa kjem også med eit verktøy for å sikre at ikkje magasinfyllinga i Noreg blir for låg.

– Vi vil forsikre oss mot at fyllingsgrada blir for låg. Om den blir det, må vi halde att på eksport, slik at vi alltid vil ha god magasinfylling i Noreg, seier Støre.

Vannmagasinet i Eidefossen kraftverk i Vågå i august i fjor var nesten heilt tomt. Foto: Even Lusæter / NRK

– Korleis skal de gjere det?

– Det vil vi gjere gjennom tekniske og klare retningslinjer til straumselskapa, og til dei som har ansvaret for fyllingsmagasina, slik at det ikkje kjem under den grensa. Gjer den det, må dei halde att på eksporten.

Støre understrekar at dette gjeld i Sør-Noreg. Lenger nord i landet er situasjonane ein annan, og dei eksporterer som normalt.

Næringslivet får også støtte

Straumstøtteordninga på 90 prosent gjeld ikkje næringslivet, men statsministeren seier at dei også får støtte.

Han vil likevel ikkje seie konkret kva for støtte dei får.

– Vi jobbar med det. Vi har ikkje ein fiks ferdig løysing for det, seier han og legg til:

– Vi ønskjer å høyre med LO og NHO. Dei har oversikta over korleis bedriftene har det. Dette er eit samansett bilete, så eg ønskjer å vere treffsikker på korleis vi lagar ei ordning som faktisk treff og som ikkje har negative effektar, seier han.

Regjeringa skal møte partane i arbeidslivet på måndag.