Ramset opp usosiale kutt – lar de fleste stå

I en valgkamp-video fra juli ramser Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Cecilie Myrseth opp en mengde kutt, omprioriteringer og innsparinger som Solberg-regjeringen sto bak.

– Åtte år med høyrepolitikk er nok. Nå må det bli vanlige folks tur, sier Myrseth til slutt i videoen, som ble lagt ut på Facebook.

I teksten som følger videoen, lister Arbeiderpartiet opp 22 såkalte usosiale kutt. I sum dreier seg om kutt i milliardklassen.

Men i tilleggsbudsjettet som den nye regjeringen står bak, er det bare tre-fire av kuttene på lista som blir rettet opp. Det omfatter ordningen med fri rettshjelp samt innstrammingene som ble gjort for pendlerreiser.

Myrseth mener likevel at budskapet fra valgkampvideoen holder seg godt. På Facebook skriver hun at regjeringen «er i gang med å rydde opp».

– Tar mer enn fire uker å rydde opp etter Høyre i regjering, men vi er igang med endringer som vil gi mer igjen i vanlige folks pengebok, framholder Myrseth.

Aps liste over usosiale kutt Ekspandér faktaboks Her er lista over Solberg-regjeringens påståtte usosiale kutt, som Arbeiderpartiet selv presenterte i valgkampen. Lista inneholder 22 punkter, men bare tre av dem er rettet opp i tilleggsbudsjettet. Det gjelder bevilgningen til fri rettshjelp samt punktene som knytter seg til bedre betingelser for pendlere. Her er lista i sin helhet (kutt som er rettet opp, er i fet skrift): - Fjernet feriepenger på dagpenger.

- Strammet inn behovsprøvd barnetillegg for uføre.

- Kuttet i støtte til barnebriller.

- Kuttet i støtte til tannregulering.

- Innført egenandel på fysioterapi for kronisk syke.

- Skattelagt overgangsstønaden for enslige forsørgere som lønn.

- Strammet inn skattereglene for lange pendlerreiser.

- Innført et nytt bunnfradrag i reisefradraget.

- Økt bunnfradraget i reisefradraget.

- Satt ned den skattefrie satsen for km-godtgjørsle for tjenestereiser for alle biler.

- Fjernet skattefritt sluttvederlag.

- Innført avgift på alle flyreiser.

- Redusert skattefri sats for kjøregodtgjørelse.

- Strammet inn reglene for kost og losji.

- Økt lav merverdiavgift.

- Redusert fradragssatser og arbeidsgivers skattefrie dekning ved merutgifter til kost.

- Redusert bevilgningen til Fri rettshjelp.

- Økt avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

- Redusert skattefrie satser ved kostdekning på dagsreiser innenlands.

- Justert reisefradraget, slik at utgifter til bom og ferge inngår i øvre tak.

- Innført samme satser på skattefri kostgodtgjørelse på tjenestereise i inn og utland.

- Kuttet i grunnstønaden for ekstrautgifter for glutenfritt kosthold.

Bryter egen plan

Kuttet i feriepenger til arbeidsledige og permitterte består. Regjeringen dekker heller ikke inn innsparingene i ordningen med brillestøtte for svaksynte barn. Begge løftene står i Aps egen hundredagersplan.

– Dette er klokkeklare løftebrudd som går ut over syke og arbeidsløse mennesker, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Ikke bare viderefører regjeringen skattekuttene som Erna Solberg ga til de rikeste, men Arbeiderpartiet og Senterpartiet viderefører også de usosiale kuttene, fortsetter han.

Når Moxnes neste uke legger fram partiets alternative budsjett inngår 304 millioner kroner til økt barnetillegg for uføre, 220 millioner i brillestøtte til barn og nær 1,8 milliarder i feriepenger til arbeidsledige og permitterte. Det skal finansieres ved økte skatter.

– Arbeiderpartiet har lovet å rette opp disse kuttene. Pengene finnes, hvis man vil hente dem inn fra de rikeste. Dette handler kun om politisk vilje, sier Rødt-lederen.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes mener budsjettforslaget fra Støre-regjeringen er spekket med løftebrudd. Her fra et valgkampbesøk i Bodø.

UFØRE-KUTT: Kutt for uføre består: – Skammelig måte å spare på

– Ikke bare å bevilge

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen har fått i oppgave å svare på NRKs spørsmål om saken. Det velger han å gjøre skriftlig.

Arbeiderpartiets Eigil Knutsen sier det ikke bare er å bevilge mer penger for å rette opp i flere av ordningene som er kuttet i. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Flere av disse kuttene er heller ikke bare å kompensere med penger over budsjettet – det er ordninger som krever at vi gjør et større arbeid på innretning og modell enn å kun bevilge en sum penger, sier han og fortsetter:

– Både feriepenger på dagpenger, brillestøtte og utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten er saker vi forplikter oss til å levere på i Hurdalsplattformen,

Knutsen tilføyer at regjeringen allerede har innfridd andre løfter, som å senke egenandelen for pendlere.

Høyres nestleder og finanspolitiske talskvinne Tina Bru er ikke imponert.

– Arbeiderpartiet har mer enn noen brukt akkurat disse endringene til å tegne et bilde av Høyre som usosiale, så jeg tenker at velgerne selv kan gjøre seg opp en mening om at Ap nå velger å videreføre nesten alle sammen, sier hun og fortsetter:

– Jeg tror folk flest ønsker seg politikere som sier det samme før og etter valg.

FÅR KUTT-KRITIKK: Slik betalar Vedum gildet – får hard kritikk for kutt

– Jeg tror folk flest ønsker seg politikere som sier det samme før og etter valg, sier Høyres nestleder Tina Bru. Hun forsvarer kuttene som Ap beskriver som usosiale. Foto: Torstein Bøe / NTB

Handlingsrom

NRK har tidligere konfrontert statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) med det som framstår som klare brudd på egen hundredagersplan.

Da han denne uka ble spurt om hvorfor regjeringen ikke gjeninnfører feriepengetillegget for arbeidsledige og permitterte, svarte han som følger:

– Vi mener at dette skal bli en rettighet. Men jeg er helt ærlig på at i dette budsjettet, som er et tilleggsnummer som blir til i løpet av noen få dager, prioriterte vi ikke det. Det var andre ting som kom foran, fordi vi har et begrenset handlingsrom.

Begrenset handlingsrom, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om kuttene som ikke omgjøres i regjeringens tilleggsbudsjett. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Og da NRK fredag skrev om kuttet i barnetillegget til uføre, som heller ikke blir rettet opp, sa Støre:

– Det å legge inn igjen penger som var tatt bort, er i seg selv en ganske tung øvelse.

Statsministeren understreket at regjeringen har som mål å få gjort noe med barnetillegget senere i perioden, men at det nå ble prioritert penger til lavere barnehagepris, mer til sykehus, kommuner og barnevern og reversering av et kutt for de ressurskrevende tjenestene.

IKKE FERIEPENGETILLEGG: Støre-nei til feriepenger: – Katastrofalt

Forsvarer kutt i el-avgiften

Men Støres liste over saker som regjeringen denne gang har prioritert, er på langt nær uttømmende. En hovedsatsing er nemlig utelatt fra smørbrødlista, nemlig de 2,9 milliarder kronene som regjeringen bruker på flate kutt i el-avgiften. Til sammenligning koster det 173 millioner kroner neste år å reversere kuttet i barnetillegget for uføre.

– Hvorfor ikke bruke disse pengene på feriepenger til arbeidsledige, brillestøtte til barn og barnetillegg for uføre?

– Vi senker elavgiften for å imøtekomme de unormalt høye strømprisene folk opplever. De rikeste får økt skatt i vårt budsjett, sier Eigil Knutsen til NRK.

Han fastholder at Høyre-regjeringen gjennomførte en rekke usosiale kutt og fastholder at landet nå har fått en ny kurs:

– I vårt tilleggsbudsjett følger vi opp det vi sa før valget, vi øker formuesskatten for å finansiere økt velferd og redusere forskjellene. Med tilleggsbudsjettet får 2 av 3 lavere skatt, mens de aller rikeste må betale noe mer – det er en ny retning for et mer rettferdig Norge.

Tina Bru i Høyre forsvarer kuttene og sier partiet vil ha gjort det samme igjen.

– Høyre kommer til å fortsette å kjempe for en politikk som sikrer at det alltid lønner seg å jobbe. Da må vi tilpasse ytelser som ikke fungerer etter hensikten og bidrar til å låse mennesker inn i fattigdomsfeller fremfor å delta i arbeidslivet på en eller annen måte.

DUKET FOR TØFFE RUNDER: Støres hvetebrødsdager er over

– Et svik

I valgkampen var nyhetsbyrået NTB med da Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte Jannike Elise Nielsen fra Knarvik. Datteren, Milla-Sofie (6), har sterkt nedsatt syn og kan knapt se uten briller. Derfor ble familien hardt rammet da Solberg-regjeringen kuttet i brillestøtten i 2020.

Jannike Elise Nielsen og datteren Milla-Sofie fikk brilleløfter av Ap-leder Jonas Gahr Støre i valgkampen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Med pressen på slep, lovet Støre å forbedre brillestøtteordningen i løpet av hundre dager med ny regjering. Men det skjer altså ikke likevel.

– Det er jo litt flaut når de går så hardt ut og sier at de skal fikse dette med en gang de kommer i regjering, og så gjør de det ikke. Det viser i hvert fall helt tydelig for folk at de er et parti som ikke mener det de sier, sier Nielsen.

Bjørnar Moxnes går lenger overfor NRK:

– At han nå har glemt disse løftene er et svik mot de familiene han lovet å hjelpe.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Støre er skyldig i svik. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Selv hadde Støre følgende kommentar da han ble konfrontert om saken av NTB denne uka:

– Jeg forstår godt at moren til Milla-Sofie er skuffet. Jeg sa vi skulle lage en bedre ordning for barn som trenger briller, og det står jeg ved, men vi klarte det ikke i denne runden.

Tina Bru i Høyre mener regjeringen hun var en del, gjorde rett da det ble kuttet i brillestøtten. Hun sier endringen kom fordi brillene det ble gitt støtte til, var dyrere enn tilsvarende briller på markedet og kaller prisforskjellen «uforklarlig».

– Det er ingen grunn til at briller med støtte fra staten skal være dyrere enn de samme brillene uten støtte. Det er dårlig bruk av folks skattepenger, sier hun.