Kutt for uføre består: – Skammelig måte å spare på

– Det er utrolig skuffende. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært klare på at dette er et smålig kutt. Det rammer en utrolig svak og utsatt gruppe, nemlig lavtlønte uføre og uføre med barn, sier Mimir Kristjansson til NRK.

Stortingsrepresentanten fra Rødt har skrevet bok om hvordan det var å vokse opp med en mor på uføretrygd.

– Dette går ikke bare utover de uføre, det går ut over ungene deres også. Å gi disse familiene dårligere økonomi er en skammelig måte å spare penger på, mener han.

For i opposisjon har Arbeiderpartiet vært svært kritisk til kuttet i barnetillegget for uføre. I mars 2016 sa daværende opposisjonsleder Jonas Gahr Støre (Ap) dette om saken:

– I år kuttes også barnetillegget for uføre. En ufør trebarnsmor med lav inntekt før hun ble trygdet, vil tape 20.000 kroner i året som følge av denne endringen, sa han.

HANDLINGSROM: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fikk ikke rettet opp et kutt i ytelsene til uføre med barn i sitt tilleggsbudsjett. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Koster 173 millioner

Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet rettet ikke opp dette kuttet i sitt tilleggsbudsjett, som ble lagt fram denne uken.

Årsaken til at mange uføre taper penger, er at det settes et tak på summen av uføretrygd og barnetillegg i forhold til tidligere inntekt.

Tidligere kunne nemlig barnetillegget for uføre, i kombinasjon med uføretrygd, gi høyere inntekt enn å stå i jobb.

– Det er usosialt å reversere endringene i behovsprøvd barnetillegg slik at det ikke lønner seg å jobbe. Det kan også låse folk inn i en fattigdomsfelle, skriver Høyres Heidi Nordby Lunde på partiets hjemmesider.

Rødt har stilt Finansdepartementet flere spørsmål om barnetillegget. Reduksjonen rammer anslagsvis 3340 uføre med barn neste år.

– Merutgiftene ved å reversere endringene i barnetillegget, gitt ikrafttredelse fra 1. januar 2022, kan anslås til 173 millioner kroner i 2022, heter det i ett svar.

Samtidig fremgår det at én av fire som rammes av kuttet, taper minst 69.000 kroner årlig.

KRITIKK: Regjeringen har fått kritikk for flere av sine prioriteringer i tilleggsbudsjettet. Her utfordrer Rødts Mimir Kristjansson arbeidsminister Hadia Tajik i Stortinget denne uken. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Ikke handlingsrom

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet sier mangel på økonomisk handlingsrom er årsaken til at de ikke fikk gjort noe med kuttet i sitt tilleggsbudsjett for 2022.

Men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) går langt i å love handling på dette senere i perioden.

– Dette må vi gjøre noe med, jeg er enig i det, sier han til NRK.

Han viser til at regjeringen ved denne korsveien prioriterte lavere barnehagepris, mer til sykehus, kommuner og barnevern og reversering av et kutt for de ressurskrevende tjenestene.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre (Ap) la denne uken fram sitt tilleggsbudsjett. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det å legge inn igjen penger som var tatt bort, er i seg selv en ganske tung øvelse, sier Støre.

På sine hjemmesider gjør Ap det klart at partiet har sagt nei til å kutte barnetillegget for uføre.

«Ingen skal tape penger på å gå fra trygd til arbeid. Samtidig skal vi ha et sikkerhetsnett som sørger for at de som ikke kan arbeide, skal få penger av fellesskapet til å klare seg,» heter det.

Sp gjør unntak

Senterpartiet skriver i sitt program at partiet støtter uførereformen og arbeidslinjen, men at unntaket fra dette er uføretrygdede med omsorg for flere barn som får behovsprøvd barnetillegg.

– Dette er en av de tingene som ikke ligger inne i vårt forslag, erkjenner Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til NRK.

– Men vi har gjort en viktig innsats for å rette opp i ulike saker som ligger fra den avgåtte regjeringen, mener han.

Både Støre og Gjelsvik viser til behovet for å sikre at folk på arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke blir stående på bar bakke fra nyttår.

FINANSTOPP: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) skal neste uke forhandle med SV om neste års statsbudsjett. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Opp til SV

SV har vært blant de fremste kritikerne av kuttet i barnetillegget for uføre.

Mandag legger SV fram sitt alternative statsbudsjett for neste år. Nettopp fordeling har – sammen med en strammere klimapolitikk – vært partiets fremste utfordring til samarbeidspartnerne på rødgrønn side.

Det er ventet at forhandlingene mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV vil starte nærmest umiddelbart etter at SV har lagt fram sine egne satsinger.

FORHANDLE: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski skal neste uke forhandle om neste års budsjett med Ap og Sp. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er for lite reverseringer her av de smålige og usosiale kuttene som har rammet de som har aller minst, gjennom åtte år med borgerlig styre, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NRK.

– Det er kanskje noen av de tingene det haster mest å få gjort noe med.

Og Rødts Mimir Kristjansson ber SV ta grep og rette opp kuttet.

– Det kan ikke være sånn i Norge at vi skal få budsjettene våre til å gå opp ved å spinke og spare på ytelsene til syke mennesker med unger, sier han.