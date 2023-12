Psykiater advarer mot Durek Verretts råd for å bekjempe selvmordstanker

Sjaman Durek Verrett, som er forlovet med prinsesse Märtha Louise, gir i en Instagram-video sjamanistiske råd til folk som sliter med selvmordstanker.

– Det du må gjøre er at du sier: Ånd, sinn, følelser og kropp, skap et kraftig energifelt som minner meg på hvorfor jeg finnes, og hvorfor det er viktig at jeg er på jorden. Så flytt meg over i observasjon. Pust dypt inn, og se hva som kommer opp, instruerer Verrett i videoen.

Videoen ble publisert torsdag kveld. Durek Verrett har over 300.000 følgere på Instagram.

Verrett hevder at slikt arbeid kan bidra med å fjerne «selvmordsånder», og bringe de som sliter med selvmordstanker tilbake til «senter».

I 2022 var det 610 personer som tok sitt eget liv, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

– Finnes ikke noe belegg for det han sier

Professor Lars Mehlum, psykiater og leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, sier Dureks Verrets uttalelser om selvmord ikke er kunnskapsbaserte.

– Det finnes ikke noe belegg for at det han sier har noe for seg. Det er lett å bruke ord som sludder og vås, men jeg skjønner jo det er velment. Likevel er dette alvorlige ting, som man ikke skal gi seg inn på opplyse folk om uten å ha saklig kunnskap, sier Mehlum.

Psykiater Lars Mehlum er bekymret for at sårbare mennesker kan velge bort kunnskapsbaserte tilbud etter å ha hørt Verretts råd. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Mehlum frykter at Verretts budskap kan gjøre vondt verre for de som sliter med selvmordstanker.

– De vil kanskje noen ganger ha problemer med å orientere seg i mylderet av budskap. De kan ende opp med å sette sin lit til denne typen løsninger, og når det svikter, så kan det faktisk gjøre saken enda verre, sier Mehlum.

– Anerkjenner viktigheten av skolemedisin

Durek Verrett skriver via sin manager Simon Valvik at han uttaler seg på personlig grunnlag, og at hans uttalelser på ingen måte reflekterer kongehuset eller prinsesse Märtha Louise sine holdninger.

NRK har vært i kontakt med kongehuset, som ikke ønsker å kommentere saken, og viser til Verretts manager Simon valvik.

Verrett understreker samtidig at innholdet hans er ment for hans følgere og tilhengere, som «er kjent med metodene hans og hans forståelse og praksis av sjamanisme».

Verrett hevder flesteparten av disse følgerne er amerikanere, og ikke nordmenn, men NRK har ikke kunnet verifisere denne påstanden.

Prinsesse Märtha Louise og Sjaman Durek Verrett deltar på et arrangement i Tromsø i 2019. Paret skal gifte seg i august 2024. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– I USA er det tettere kontakt mellom alternativ medisin og skolemedisin. Healere, akupunktører og sjamaner jobber side om side med medisinsk personale på mange sykehus, og finner felles forståelse hvor alle kan gjøre nytte av hverandres kunnskap og praksis, sier Verrett.

Verrett sier samtidig at hans budskap må sees på som et supplement til vitenskapelig grunnet medisin.

– Jeg har respekt for hva profesjonelle som leger og psykologer gjør, og jeg prøver ikke å si dem hvordan de skal gjøre jobben sin. Det handler om å respektere hverandre og forstå at vi alle har forskjellige måter å hjelpe folk på.

Verrett mener sjamanisme har sin egen verdi og plass når det gjelder å ta vare på folks velvære. Han mener denne alternative behandlingsformen bygger på gammel visdom.

– Durek anerkjenner viktigheten av helsevesenet og skolemedisin. Det har han gjort ved flere tilfeller, første gang på Skavlan i 2019. Uten helsevesenet og skolemedisin ville han ikke levd i dag, føyer manager Simon Valvik til.

Leve: – En fornærmelse

Petter Eide, styreleder i Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, mener Verretts råd er «vås» og en «fornærmelse mot alle de menneskene der ute som er i veldig sårbare situasjoner».

– Det viktigste du kan gjøre hvis du er sårbar og kanskje går med selvmordstanker, er å søke hjelp. Verrett råder folk til å ikke søke hjelp, men å fordrive onde ånder med egen kraft. Det strider med alle faglige råd om hvordan man skal håndtere mennesker i krise, sier Eide til NRK.

Petter Eide er styreleder i organisasjonen Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Han har tidligere vært stortingsrepresentant for SV og generalsekretær i Amnesty Norge. Foto: Martin Roaldsø / NRK

Eide mener folk som går med selvmordstanker burde søke hjelp i sitt nærmeste nettverk og i helsevesenet.

Eide viser til at det hvert år er flere tusen mennesker som forsøker å ta sitt eget liv i Norge.

– Det siste vi trenger nå, det er en sjaman som skal komme og fortelle oss hvordan vi skal håndtere den utfordringen i Norge, uten at han har satt seg inn i noen av de faglige anbefalingene som gjelder på dette feltet, sier Eide.

Lars Mehlum råder de som kjenner noen som tenker på selvmord til å ta initiativ til en samtale, samt å søke hjelp i helsevesenet.

– Snakk med vedkommende. Vær tydelig og direkte. Få i gang en samtale, avdekk problemene, og avhengig av hva som da kommer frem; ta affære og ikke la det skure eller vente på at det skal bli bedre av seg selv, sier Mehlum.

Mehlum anbefaler at man benytter seg av de flere tilbudene som finnes på dagtid, eller drar til legevakten eller ringer nødnummeret på kvelds- eller nattestid.