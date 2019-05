Bombedømt russer (19) kan utvises fra Norge

Nå har Justisdepartementet fått medhold i at den russiske statsborgeren kan utvises fra Norge.

I en fersk dom slår Oslo tingrett fast at utvisningsvedtaket mot 19-åringen er gyldig.

– Staten er tilfreds med at tingretten har tatt statens syn til følge, sier advokat hos regjeringsadvokaten, Ingrid Skog Hauge, til NRK.

I november i fjor vedtok Justis- og beredskapsdepartementet at den russiske statsborgeren skulle utvises fra Norge.

Årsaken er at de mener russeren er en fare for grunnleggende nasjonale interesser. Departementet mente at det forelå en risiko for at den russiske statsborgeren kunne begå eller medvirke til terror i Norge.

I desember i fjor saksøkte russeren staten for å få omgjort vedtaket.

– Han risikerer å bli torturert hvis han sendes tilbake til Russland, og utsendelsesvedtaket er ikke godt nok dokumentert, sa hans daværende advokat til NRK, Javeed Shah.

– Støtter fortsatt voldelig ideologi

I september i fjor ble den russiske statsborgeren dømt til ti måneders fengsel av Høyesterett etter at han ble tatt med en hjemmelaget bombe på Grønland i Oslo.

Politiet rekonstruerte sprengladningen i etterforskningen. Foto: Politiet

Bomben var primitiv, men Lagmannsretten mente tenåringen planla å detonere sprengladning for å gi inntrykk av et terrorangrep. Det har mannen selv bestridt.

Nå har Oslo tingrett konkludert med at tenåringen har blitt ytterligere radikalisert, og viser blant annet til en forklaring fra en politiinspektør i PST:

Da den russiske statsborgeren var internert på Trandum skal han ha sagt at han «skal slakte vantro dersom han løslates».

Han skal ha uttrykt ønske om å dra til Syria.

Etter at han ble løsatt i november 2017 skal tenåringen ha blitt en del av islamisten Arfan Bhattis «indre krets».

Bombedommen skal ha gitt ham økt anseelse og status i det ekstreme islamistiske miljøet i Norge.

Retten mener altså det er tilstrekkelig risiko for at russeren vil begå eller medvirke til terror i Norge til at han kan utvises.

Mannens advokat, John Christian Elden, sier dommen trolig vil bli anket.

– Dommen vil bli vurdert og trolig anket. Jeg legger til grunn at han ikke sendes ut før lagmannsretten har sett anken og vurdert oppsettende virkning, sier advokat John Christian Elden til NRK.