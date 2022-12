– Vi kan stå overfor nye og ukjente trusler som det er viktig at PST settes i stand til å forutse, for eksempel en eventuell utvikling mot voldelig klimaekstremisme, sier justis- og beredskapsminister, Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen legger i dag fram et lovforslag som gir Politiets sikkerhetstjeneste mulighet til å lagre dataopplysninger i opptil fem år. Ved visse vilkår kan opplysningene lagres i lengre tid.

– Vi må kunne følge med

– PST må være på internett, der trusselaktørene er. Regjeringen vil sikre at PST er i stand til å avdekke nye trusler på nett. Vi må kunne følge med på utviklingen av ekstremisme, etterretningsvirksomhet og mulige terrortrusler, sier Mehl.

Opplysningene skal kunne brukes i analyser og etterretningsvurderinger. I tillegg skal PST kunne bruke opplysningene forebyggende og i etterforsking av straffbare handlinger.

Skal dette brukes til masseovervåkning?

– Nei, vi skal ikke lese e-poster, eller gå inn på fora som er beskyttet med passord, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe på dagens pressetreff om lovforslaget.

For få uker siden oppdaterte regjeringen den nasjonale kontraterrorstrategien. Her er nettopp politiet sine muligheter for å avdekke ekstremister på nettet et sentral punkt.

Men i dag har ikke PST lov til å lagre åpent tilgjengelig informasjon fra for eksempel nettavisartikler, åpne offentlige registre, åpne diskusjoner i sosiale medier, kommentarfelt og blogger.

– PST må settes i bedre stand til å følge med på blant annet sammensatte trusler, strategiske oppkjøp og fortelle oss om nye fenomener som kan utgjøre nye trusler. PST har ikke mulighet til dette i dag, fordi lovverket ikke har holdt tritt med den digitale utviklingen, sier Mehl.

Nå vil altså regjeringen endre loven for at den innenlandske sikkerhetstjenesten skal kunne innhente og lagre store mengder slik informasjon. PST har selv bedt om en lovendring som gjør at de kan lagre data i 15 år.

15 års lagring ble for mye

Solberg-regjeringen fremmet et langt mer inngripende forslag enn dagens regjering like før de gikk av i 2021. Den gang ville de la PST lagre internett-trafikken i 15 år. Etter mange innsigelser i høringsrunden, la Støre-regjeringen forslaget i skuffen.

Daværende justisminister Monica Mæland (H) ville gi Politiets sikkerhetstjeneste større fullmakter når det gjaldt lagring av opplysninger i åpne kilder.

Solberg-regjeringen foreslo også at PST skulle kunne straffeforfølge de som samarbeider med utenlandsk etterretning for å destabilisere valg i Norge.