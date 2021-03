Regjeringa vil stoppa salet av Bergen Engines

Fabrikken Bergen Engines produserer motorar til mellom anna norske og amerikanske militærfartøy. Sidan desember har eit russisk-kontrollert selskap prøvd å kjøpa fabrikken.

No har regjeringa bestemt seg for å stoppa salet.

Det fortalde justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i Stortinget i dag.

– Regjeringa har no tilstrekkeleg informasjon til å konkludera: Salsprosessen av Bergen Engines til TMH må stansast. Dette for å sikra at nasjonale tryggleiksinteresser ikkje blir truga, seier Monica Mæland.

Putin-kopla selskap

Debatten om salet starta 4. februar, då BT avslørte at motorfabrikken skulle seljast til det største togselskapet i Russland. To av eigarane av TMH skal vera i Vladimir Putin sin inste krins.

Motorfabrikken produserer og held ved like mellom anna Noregs spionskip «Marjata» og den norske marinen sine kystvaktskip. Derfor har saka i vinter blitt eit brennbart politisk spørsmål om Noregs tryggleik.

Det sentrale har vore:

Skal Noreg blanda seg i den frie marknaden og stoppa eit sal av Bergen Engines?

Eller utgjer koplinga til Russland ein uakseptabel tryggleiksrisiko for Noreg, fordi Russland kan få tilgang til sensitiv militær informasjon.

REGJERINGA SNUR: Justisminister Monica Mæland varslar tirsdag at regjeringa for å sikra nasjonale tryggleiksinteresser vil hindra at russiskeigde TMH får kjøpa Bergen Engines. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Sette salet på pause

Ei rekke opposisjonsparti på Stortinget har protestert mot salet av omsyn til nasjonal tryggleik.

Etter fleire veker med politisk debatt, offentleggjorde Mæland 9. mars at regjeringa sette salsprosessen på pause.

– Dette er ei sak som gjer at me no er på eit punkt der me har funne at det er stor usikkerheit knytt til nasjonale tryggleiksinteresser, sa Mæland den gongen.

I dag seier ho at regjeringas konklusjon er at salet må stoppast permanent. Det vil skje gjennom ei kongeleg forordning førstkommande fredag, sa Mæland på Stortingets talarstol.

– Det sentrale spørsmålet er om eit sal av denne verksemda, som er kontrollert frå eit land me ikkje har tryggleikssamarbeid med, vil utgjera ein risiko for nasjonal tryggleik. Regjeringa tar og har tatt dette på største alvor, seier ho.

– Klart i strid

Mæland understreka at regjeringa ikkje kan gi det fulle biletet av sine vurderingar, fordi ein del forhold i saka er gradert informasjon. Ho trekker likevel fram følgande hovudargument for å stoppa salet av fabrikken:

Teknologien ved Bergen Engines ville hatt stor militær strategisk betydning for Russland og styrka deira militære evner klart i strid med norske og allierte tryggleikspolitiske interesser.

Dette er produkt og teknologi som Russland har hatt store utfordringar med å få tilgang til etter at dei vestlege sanksjonane mot landet vart innført i 2014.

Det planlagde oppkjøpet ville kunne medført at Russland på ein fordekt måte prøvde å få tilgang til viktig militærstrategisk kunnskap og teknologi.

Strategisk tomt

Justisministeren viser også til at sjølve fabrikktomta ikkje bør ha russiske eigarar, fordi den ligg ved innseglinga til Bergen, der blant anna marinebasen Haakonsvern ligg.

– Den store fabrikkeigedommen har ei strategisk plassering mot den nordlege innseglinga til Bergen og forsvarsinstallasjonar av tryggleiksmessig betydning for Noreg og allierte nasjonar. Dette er også eit forhold av betydning for saka, seier Mæland.

FULL STOPP: Det planlagde salet av Bergen Engines vil fredag bli stoppa av regjeringa. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Full snuoperasjon

Med dette har regjeringa kome til motsett konklusjon av det dei hadde tidlegare i prosessen.

Først gav dei Rolls-Royce beskjed om at norske styremakter ikkje kom til å gjera noko i forhold til salet av fabrikken.

– Forsvarsdepartementets innleiande vurderingar var knytte til leveransar til Forsvaret. Vurderinga var først at det ikkje var grunnlag for å gripa inn, seier Mæland.

Ho viser til at det vart vurdert at tryggleiken til Forsvarets fartøy kunne handterast også ved eit sal.

– Derfor vart Rolls-Royce informert om at norske styremakter ikkje ville føreta seg noko, forklarte Mæland i Stortinget.

Ho sa også at undersøkingane Nasjonal tryggleiksmynde (NSM) har gjort hjå Bergen Engines, tilseier at det ikkje var overført sensitiv informasjon på tidspunktet då regjeringa bad om at salet vart stansa mellombels.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har denne kommentaren når salet no blir stoppa.

– Eg er opptatt av dei tryggleiksutfordringane utanlandske oppkjøp representerer. Denne saka viser at den nye tryggleikslova fungerer. Vi har verktøy til å håndtera denne typen situasjonar slik at vi saman kan bevara Noreg som ein trygg og sjølvstendig nasjon.

Opposisjonen: «Kva sa vi?»

På stortinget er reaksjonen frå opposisjonspartia tydeleg.

– Dette er ein gigantisk snuoperasjon frå regjeringa i tolvte time. Det er ingen grunn til å stola på at regjeringa har full kontroll på nasjonal tryggleik no, seier Emilie Enger Mehl (Sp).

Ho meiner regjeringa i fleire veker har kome med motstridande informasjon.

– Dei har skapt forvirring og bagatellisert saka. No går dei tilbake på det, og stadfestar at bekymringane var heilt reelle. Regjeringa har venta i fleire veker før dei greip inn, trass i kraftige åtvaringar om at det ville truga rikets tryggleik. No prøver dei å ro seg vekk, meiner Mehl.

TMH: – Skuffa

TMH skriv i ei pressemelding at dei er skuffa over avgjerda om å stansa salsprosessen for Bergen Engines.

– Vi er spesielt urolege for usikkerheita dette skaper for framtida til fabrikken i Bergen og dei tilsette. Vårt mål var å styrka Bergen Engines ved opna nye marknadar, utvikla nye produkt og sikra høgteknologiske arbeidsplassar i Noreg. Vi har stor medkjensle med dei tilsette, heiter det i pressemeldinga.

– Verken vi eller Rolls-Royce fann noko som som tilsa at salet ville vera omfatta av den norske tryggleikslova. Vi er sikre på at vi kunne finne løysingar som ville vera akseptable for den norske regjeringa.

TMH varslar at dei no vil vurdera forretningsmessige, finansielle og juridiske konsekvenser av regjeringas avgjerd.