Politiet: Stadig yngre barn deler egenprodusert overgrepsmateriale

Politidirektoratet, Kripos og Økokrim la tirsdag frem sine utvalgte kriminalitetstrusler med utgangspunkt i Politiets trusselvurdering for 2023.

I rapporten kommer det frem at det er stadig flere yngre barn i Norge som selger egenprodusert overgrepsmateriale.

– Det er registrert tilfeller med barn ned i elleveårsalderen, heter det i rapporten.

Politiet har de siste årene også sett stadig yngre barn dele bilder og videoer av seg selv der de er nakne, eller annet seksualisert innhold, på internett, uten at de har blitt oppfordret eller truet til å gjøre dette av andre.

– Noen barn som har filmet seg selv nakne har vært så unge som fem år, står det i rapporten.

Politiet presiserer at barn som deler overgrepsmateriale av andre barn uten samtykke, er en vedvarende trend. Delingen skjer på digitale plattformer – både mellom enkeltpersoner og grupper.

Sammendrag av politiets trusselvurdering for 2023 Ekspandér faktaboks Kriminelle spesialister selger tjenester til kriminelle aktører

Det er sannsynlig at utviklingen vil føre til at den organiserte kriminaliteten blir mer uoversiktlig og får et mer profesjonelt preg. Kriminelle aktører styrer sin virksomhet fra utlandet

Det er meget sannsynlig at kriminelle nettverk som styres av aktører i utlandet vil dominere markedet for innførsel av narkotika. Konfliktbildet innen kriminelle gjenger

Det er sannsynlig at det også vil være voldshendelser med potensielt dødelig utfall som et resultat av gjengenes interne konflikter i 2023. Kriminelle nettverk benytter kryptovaluta til å begå investeringsbedrageri og hvitvaske utbytte fra kriminalitet.

Det er sannsynlig at omfanget av investeringsbedrageri med kryptovaluta vil øke og at kryptovaluta i økende grad vil bli brukt til hvitvasking. Løsepengevirus mot privat og offentlig sektor

Det er sannsynlig at virksomheter med samfunnskritiske funksjoner vil rammes av løsepengevirus, og at kriminalitet mot datasystemer motivert av Russlands krig mot Ukraina vil fortsette. Datatyveri fra private og offentlige virksomheter

Det er sannsynlig at bedrifter med roller i kritiske samfunnsfunksjoner, og virksomheter med betydelige kompetanse- og bransjefordeler, i økende grad vil bli utsatt for slik kriminalitet. Arbeidslivskriminalitet i varetransportbransjen

Det er sannsynlig at kriminalitet i varetransportbransjen vil fortsette ved at aktørene begår skattesvik, hvitvasking, sosial dumping, svart avlønning og andre arbeidsmiljølovbrudd. Vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser

Det er meget sannsynlig at vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser og problematisk rusmiddelbruk vil fortsette å utgjøre en betydelig trussel, hvor enkelte hendelser vil medføre tap av liv Kilde: Rapport fra politiet om trusselvurdering i 2023

– Det å ha en opplyst samtale med barn, være nysgjerrig, og bry seg om hva barn holder på med. Det kan man ikke gjøre nok av, sier polidirektør Benedicte Bjørnland til NRK.

Gjengvold kan ende med døden

I trusselvurderingen skriver politiet at det er grunn til å vente gjengkonflikter med mulig dødelig utfall i året som kommer.

– Det er sannsynlig at det også vil være voldshendelser med potensielt dødelig utfall som resultat av gjengenes interne konflikter i 2023, skriver direktoratet i sin vurdering.

Organiserte, kriminelle miljøer og gjenger er noe Bjørnland trekker frem som er mest bekymringsfullt i rapporten.

– Vi ser at det organiserte miljøet driver på tvers av landegrenser, som gjør at det er krevende å følge opp, sier politidirektøren.

Gjengene har til felles at de driver narkotika-, trussel og voldskriminalitet i det offentlige rom, skriver politiet. Det siste året har det vært flere alvorlige voldshendelser som er koblet til gjengmiljøene i Oslo-området.

I trusselvurderingen går det også fram at det siste året har vært flere tilfeller der svenske aktører tilknyttet kriminelle gjenger i Norge har blitt synlig i forbindelse med voldsoppdrag.

I rapporten nevnes det også at kriminelle nettverk i større grad enn tidligere styres fra utlandet og vil dominere markedet for innførsel av narkotika. Land som Marokko, Tyrkia og De forente arabiske emirater og da særlig Dubai, nevne som særlig attraktive tilholdssteder for kriminelle.

Økende datakriminalitet

Digitaliseringen i Norge fortsetter å øke både i offentlig og privat sektor, noe som gir kriminelle økt handlingsrom. Norge er et attraktivt mål for aktører som vil begå en rekke ulike typer kriminalitet, mener politiet.

Løsepengevirus rettet mot bedrifter og virksomheter anses som den største kriminalitetstrusselen mot digital infrastruktur.

– Dette begrunnes med mange hendelser, stort skadepotensial og mulighet for høy profitt for gjerningspersonene, samt liten fare for identifisering og straffeforfølgelse, heter det i rapporten.

– Det er sannsynlig at virksomheter med samfunnskritiske funksjoner vil rammes av løsepengevirus, og at kriminalitet mot datasystemer motivert av Russlands krig mot Ukraina vil fortsette.

Men også datainnbrudd uten påfølgende bruk av løsepengevirus utgjør en alvorlig trussel mot norske virksomheter. Da særlig ved tyveri av data.

– Aktører kan i tillegg manipulere eller sabotere data. Det er sannsynlig at bedrifter med roller i kritiske samfunnsfunksjoner, og virksomheter med betydelige kompetanse- og bransjefordeler, i økende grad vil bli utsatt for slik kriminalitet.

– Utgjør en betydelig trussel

De fleste politidistrikt i Norge rapporterer om at vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser er en vedvarende alvorlig kriminalitetstrussel.

– Dette fører også til at politiet, PST og helsetjenestene vil komme i kontakt med personer med indikasjoner på både alvorlige psykiske lidelser og ekstremistisk tankegods i det daglige, skriver de i rapporten.

Det har vært en økning i vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser de siste fem årene, opplyser de.

– Når det gjelder drap og drapsforsøk er samtlige saker fra 2022, og de fleste fra 2021, fortsatt under etterforskning. Flere av sakene venter på rettspsykiatrisk erklæring om gjerningspersonens psykiske helse.

Mest typisk beskrives gjerningspersonene som menn i alderen mellom 25 og 50 år med alvorlige psykiske lidelser, selv om det også forekommer at det er kvinnelige gjerningspersoner.

Gjerningspersonen har også ofte vært i kontakt med politi- og helsetjeneste i forkant av voldsutøvelsen.