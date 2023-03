Vil forby Satudarah MC – nå møtes de i retten

– Vi er verken enig i faktum eller jussen, sier Usama Ahmad.

Advokaten skal sammen med John Christian Elden representere MC-klubben når saken nå skal gå for retten.

Det er satt av tre dager til saken, som starter 29. mars. Både statsadvokaten og Satudarahs advokater kan føre vitner.

Ahmad er også forsvareren til 38-åringen som er utpekt som leder av Satudarah MC i Oslo.

Han erkjenner at flere av medlemmene i klubben har kriminelle rulleblad, men avviser at klubben i seg selv er kriminell.

– Kommer presidenten i klubben til å vitne?

– Det har jeg foreløpig ingen kommentar til, sier han.



Første gang

Det er statsadvokat Ingelin Hauge som skal føre saken for retten.

– For at det skal være straffbart å delta i en kriminell gjeng, må sammenslutningen være forbudt. Det er domstolen som har myndighet til å beslutte et forbud, har hun tidligere uttalt til NRK.

Hauge har også tidligere sagt at hun ikke ønsker å gå inn på det konkrete grunnlaget de bygger saken på før den har vært behandlet i retten, men at de generelt sett vil se på opplysninger fra gamle straffesaker.

– Vi mener at Satudarah MC er en kriminell gjeng, som med hensyn til struktur og fryktkapital og voldshistorikk kan rammes av de nye bestemmelsene i straffeprosessloven, sa hun til NRK i januar i år.

I 2021 kom det en ny lov som åpner for at retten kan forby kriminelle gjenger.

Når Satudarah og statsadvokaten i Oslo nå møtes i retten, blir det første gang loven prøves.

Ingelin Hauge har forfattet begjæringen til Oslo tingrett. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Vi har ingen tidligere saker å lene oss på, siden denne loven aldri har blitt prøvd for retten tidligere. Derfor må vi se på saker fra andre land eller saker som har vært behandlet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Ahmad til NRK.

Internasjonalt er MC-klubben beryktet for narkotikakriminalitet, vold og organisert kriminalitet. Den beskrives som en såkalt 1%-klubb.

Da Satudarah i 2018 forsøkte å slå seg opp på Østlandet, kom de raskt i politiets søkelys.

Politiet har tidligere uttalt til NRK at de mener hovedformålet til Satudarah i Norge er å bedrive kriminalitet.

Anders Rasch-Olsen i politiet mener medlemmene av MC-klubben ikke har spesielt stor interesse for motorsykler. Foto: SIMON SOLHEIM / NRK

De mener gjengen har vist vilje og evne til å utføre vold og alvorlige lovbrudd.

– Det er narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, utpressing og kidnapping. Ting som skaper frykt i samfunnet, har leder for Spesielle Operasjoner i Oslo-politiet, Anders Rasch-Olsen, sagt til NRK.

Etter det NRK får opplyst består Satudarah-avdelingen i Oslo nå av en kjerne på 12 personer.

– Det som er viktig for meg å få frem er at Satudarah MC aldri har drevet med kriminalitet. At enkelte medlemmer har bedrevet kriminalitet mener vi ikke har skjedd på bakgrunn av at de er medlemmer i klubben. Mange har straffehistorikk langt tilbake i tid, og den er ikke endret av medlemskapet. Noen har aldri begått kriminalitet, mens noen ikke har begått straffbare handlinger etter de ble medlemmer, sier Ahmad.

Flere voldshendelser

Politiet frykter konflikter mellom Satudarah og andre kriminelle miljøer på Østlandet.

De ser med bekymring at volden beveger seg ut på gata og i det offentlige rom, der den også risikerer å ramme uskyldige mennesker.

Knivstikkingen på Lillestrøm i desember og skytingen i Oslo i januar føyer seg inn i en lang rekke saker politiet etterforsker der gjerningsmennene skal være tilknyttet Satudarah MC.

15. januar 2023 blir det skutt ved Nationaltheatret på åpen gate. To personer blir skadet, men overlever. De siktede flykter landet men blir levert tilbake. Du trenger javascript for å se video. 15. januar 2023 blir det skutt ved Nationaltheatret på åpen gate. To personer blir skadet, men overlever. De siktede flykter landet men blir levert tilbake.

Dersom domstolen beslutter et forbud, vil det bety at det blir ulovlig å videreføre aktiviteten og rekruttere nye medlemmer.

Det vil også bli ulovlig å kle seg i Satudarah-vester og andre klær som representerer klubben.

– Vi mener det er et riktig virkemiddel for oss for å forebygge ekspansjon, videre deltagelse og rekruttering til enkelte gjenger, sier Rasch-Olsen til NRK.