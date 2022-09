FBI-beslag på over 300 millioner kroner – norske Aleksanders selskap mangler fortsatt milliarder

– Det har vært en veldig stor psykisk påkjenning å stå i det. Du våkner opp en dag og hele livsverket står i fare.

Det sier tromsøværingen Aleksander Leonard Larsen til NRK.

Larsen er en av fem gründere i selskapet Sky Mavis, hvor han i dag er driftssjef.

I mars ble det kjent at Sky Mavis sitt kryptospill, Axie Infinity, hadde blitt utsatt for et storstilt tyveri, hvor hackere hadde stjålet nesten 5,6 milliarder norske kroner i kryptovaluta.

750 norske kunder hadde kontoer i spillet da angrepet skjedde, og Økokrim antok i mai at det skal være snakk om at disse norske kontoene disponerte mellom 40 og 50 millioner kroner.

Ranet blir omtalt som tidenes «største krypto-tyveri».

– Det er ganske brutalt for selskapet å dagen før ha så mye penger at vi kan gjøre akkurat hva vi vil – til å dagen etterpå ikke vite om selskapet består, sier han.

Larsen bekrefter nå til NRK at FBI har beslaglagt 30 millioner amerikanske dollar, som ved dagens dollarkurs betyr like under 310 millioner norske kroner.

Hele lederteamet i Sky Mavis var samlet i Norge i forrige uke. Her er driftssjef Aleksander Leonard Larsen sammen med administrerende direktør Trung Nguyen (i midten) og teknisk direktør Viet Anh Ho. Foto: Marius Christensen / NRK

I dag sitter Larsen med et eierskap på rundt 4,7 prosent i selskapet, noe som i oktober i fjor skal ha tilsvart en verdi på 1,3 milliarder kroner.

Økokrim: – Aktuell trussel

Kryptotyveriet hos Sky Mavis er fortsatt en prioritert etterforskning hos Økokrim.

De arbeider tett sammen med FBI i sporingen av utbytte, og sier at de vil fortsette denne aktive sporingen i tiden fremover.

– Økokrims team følger hvitvaskingsoperasjonen daglig og gjør alt som er mulig for å stanse og identifisere dem som står bak hvitvaskingen, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Bender, til NRK.

Førstestatsadvokat i Økokrim Marianne Bender forteller at gjerningspersonene driver en storstilt hvitvaskingsoperasjon av pengene. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

I april meldte FBI at det var hackere fra de nordkoreanske gruppene Lazarus og APT38 som sto bak tyveriet.

Økokrim omtaler ennå hackingen som en «aktuell trussel» på egen hjemmeside, og oppfordringen til å ta kontakt med Økokrim er fortsatt det første man får opp på organisasjonens nettside.

Det over fire måneder etter at hackingen ble kjent.

KRYPTOSPILL: Flere hundre norske brukere kan ha blitt frastjålet verdier for mange millioner kroner etter at ondsinnede hackere angrep et nettverk tilknyttet spillet Axie Infinity. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Gjerningspersonene driver en storstilt hvitvaskingsoperasjon av de 5 milliardene som ble stjålet, der de forsøker å skjule utbyttet de hvitvasker, men også å ta ut utbytte i den fysiske verden, sier Bender.

Tok kostnaden for kundene

Sky Mavis valgte å betale tilbake de tapte pengene til sine kunder like etter hackingen. Dette er penger de anser som tapt.

– Det valgte vi å gjøre av fri vilje, fordi det ga oss størst sjanse til å lykkes videre. Vi er svært avhengige av tillit fra våre spillere. Likevel var det tungt å se tallet vi var skyldig øke fra dag til dag. Det ordnet seg, men det var så vidt. Det var «the save of a lifetime», sier Larsen med et smil.

– Vi har egentlig tenkt hele veien at pengene ikke kommer tilbake – i alle fall ikke med det første. Alt som vi får tilbake ser vi på som en bonus.

NRK forklarer Hva er kryptovaluta? Bla videre Kryptovaluta er digital valuta Pengene finnes kun på internett. Derfor kan du uansett hvor du befinner deg i verden, gjøre opp i én digital valuta uten mellomledd. Kryptovaluta kontrolleres ikke av banker Kryptovaluta er desentralisert og kryptert. I teorien er det ingen som kontrollerer den. Det gjør gjerne at kursen til slik type valuta er ekstremt ustabil. Det kan altså øke muligheten for å oppnå en høyere avkastning på din investering, men også risikoen for at du taper stort. Hva er blockchain? Grunnen til at «ingen» kontrollerer kryptovaluta er teknologien den bruker, som heter «blockchain». Blokkkjeden er en form for en database, hvor dataene ikke er lagret bare på ett sted, men hos alle i nettverket. Teknologien tillater deltakerne i nettverket å godkjenne transaksjoner uten samtykke fra en tredjepart. Det finnes tusenvis av forskjellige kryptovalutaer Noen av de største heter Bitcoin, Ethereum, Litecoin og Ripple. Valutaen kjøpes på såkalte kryptobørser, som det etter hvert begynner å finnes ganske mange av. Hva brukes det til? Kryptovaluta benyttes i større grad som et investeringsobjekt, og spekulasjonsobjekt, enn betalingsmiddel som var det opprinnelige formålet. Å lage flere coins (enheter av valutaen) kalles mining Mining er prosessen der «blokker» av transaksjoner blir verifisert, og nye enheter lansert. Har du «minet» eller utvunnet virtuell valuta som for eksempel bitcoin må du rapportere det i skattemeldingen. Prosessen krever enorme mengder datakraft Om bitcoin hadde vært et land, ville det ranket som nummer 58 i verden når det gjelder strømforbruk. For å utvinne bitcoin brukes tusenvis av kraftige datamaskiner. Dette har ført til mye klimakritikk fordi mye av utvinningen bruker kullkraft som energikilde, den mest skadelige typen fossil energi for klimaet. Forrige kort Neste kort

Pengene kunne de utbetalte tilbake til kundene etter et særdeles suksessfullt 2021. Axie Infinity-spillet deres dro alene inn over 11 milliarder kroner det året.

Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg er veldig stolt over at vi klarte å komme oss gjennom dette. Det er så store summer, så det var uten tvil livstruende for selskapet. At vi skal sitte i dag på andre siden med så mange ansatte og spillere er egentlig uhørt.

Lanserte nytt samarbeid

I dag har selskapet 185 ansatte. De har hovedkontor i Vietnam, men også noen mindre kontor i Norge, San Francisco og Tyskland. Et av spillene deres hadde 2,7 million brukere daglig, før selskapet valgte å erstatte det med et nytt spill som kommer om få uker.

Det hjelper selvfølgelig også på at FBI nå har beslaglagt en stor andel av ransutbyttet.

– Det er herlig å se at vinden begynner å snu. 30 millioner dollar er mye. Alt hjelper, sier Larsen.

Les også: Advarer mot krypto-gaming: – Ikke gå inn med mer enn du kan tape

Og vinden har virkelig begynt å snu for selskapet. Tidligere i september annonserte de blant annet at de har startet et samarbeid med Google. Etter innbruddet så selskapet seg nødt til å forsterke sikkerheten på «alle mulige måter».

– Vi ble nære partnere med Google i fjor, men ting har tatt tid. Det at vi nå har blitt godkjent av et av de største selskapene i verden sender et viktig signal til verden om at vi er på vei tilbake.

I fremtiden må Sky Mavis lære seg å leve med risikoen av at kriminelle vil gjøre livet vanskelig for dem, mener Larsen.

– Av og til kjenner jeg det er vanskelig å slappe av. Det er vanskelig å sikre seg helt, men vi prøver å skalke alle luker. Denne industrien er så ferskt at det er stor risiko uansett hva du driver med. Det må vi akseptere.