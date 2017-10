Politiet: Her går tenåringene inn på skolen like før ranet

Den siste tiden har NRK fortalt om flere tilfeller av vold på skoler i Oslo. Tre menn på 18 år er tiltalt for å ha angrepet en 19 år gammel elev i et klasserom på Etterstad videregående skole. De nekter for at det var dem.

I retten forteller 19-åringen om vold, trusler og gjenger som oppsøkte ham på skolen og hjemme. Hans versjon begynner med juleferien 2016, da han var 18 år, og en gruppe gutter oppsøkte ham utenfor hjemmet hans.

– En av dem slo meg i ansiktet. De prøvde å omringe meg, sier tenåringen i retten.

– Jeg løp, men de løp etter. En mann var ute og luftet hunden sin. Jeg ropte at han måtte ringe politiet. Da snudde de, forklarer han.

En av dem var en 17-åring i hans egen skoleklasse på Etterstad videregående, sier han.

– Jeg vet ikke hvorfor det skjedde, men kanskje fordi jeg traff eksen til en av kameratene hans, forklarer tenåringen.

Medelever i klassen hans har fortalt om en annen mulig årsak. Ifølge aktors framstilling har det gått rykter om at 19-åringen solgte hasj, og derfor var i konflikt om territorium for hasjsalg. Noe 19-åringen blankt avviser i retten.

SLÅSSKAMP: Denne videoen har politiet funnet i forbindelse med en voldssak på en ungdomsskole i Oslo. Volden øker mest blant de yngre tenåringene, ifølge politiet i Oslo Øst.

Banket med stol

Noen dager senere, den 3. januar, satt 19-åringen i klasserommet på Etterstad videregående i lunsjtimen. Han sier at medeleven på 17 år hadde med seg en gruppe gutter han ikke kjente. De krevde at han skulle komme ut.

– Det nektet jeg. Da kom de inn og banket meg der jeg satt, sier 19-åringen i retten.

Han sier han ikke kjente igjen andre enn medeleven, blant en gruppe på fem eller seks gutter.

Ifølge hans forklaring, ble han bokset i ansiktet og sparket i magen. En gutt skal ha kneet ham i hodet syv eller åtte ganger, og bedt ham dra ned buksene for å vise at han hadde baller.

Eleven slo ham i kneet med et kosteskaft, forklarer han, mens andre løftet opp en stol og slo ham med den. Han måtte gi fra seg en mobiltelefon og 200 kroner og love å gi 3000 kroner til dem neste dag.

– De sa jeg skulle gi pengene til (medeleven i samme klasse). Jeg sa ja, jeg ville at de skulle slutte å slå, sier 19-åringen.

Varte i fem minutter

Politiet regner med at ranet og voldshandlingene varte i fem minutter. Flere av 19-åringens medelever var også i klasserommet. Etterpå skal en av ranerne ha henvendt seg til vitnene og sagt «dere har ikke sett noe».

Samme dag gikk 19-åringen til politiet og anmeldte ranet. Han kjente bare igjen medeleven fra sin egen klasse.

Politiet hentet inn bilder fra videoovervåking utenfor skolen. Disse bildene viser en gruppe unge menn gå inn på Etterstad videregående skole like før ranet, og forlate skolen like etter. Etterforskerne mener at de kan identifisere de tiltalte ut fra bildene.

VIDEO: De tiltalte fra Ulsrud videregående skole sier at det ikke er dem videoovervåkningen fra Etterstad viser. (Ansikt og andre kjennetegn er anonymisert av NRK.) Foto: Politiet

«Bullshit»

Gutten fra samme klasse, nå 18 år gammel, sier at han kom inn i klasserommet samtidig med ranerne. Ellers nekter han for å ha noe med ranet å gjøre.

To elever fra Ulsrud videregående skole, begge 18 år, nekter straffskyld og sier at de var på Ulsrud mens ranet skjedde. De avviser at det er dem man ser på overvåkingsbildene fra Etterstad.

– Dette er bare bullshit. Det ligner ikke meg engang, skal en av de tiltalte ha sagt i avhør. Han vil ikke gi forklaring i retten, men viser til avhøret.

Den andre skal være gutten som slo til kneet til 19-åringen, ifølge påtalemyndigheten.

– Dere kan se at dette ikke er meg. Han på bildet har lang nese. Min nese ser ikke sånn ut, sier 18-åringen i retten.

Hasjrøyking

Sistnevnte er også tiltalt for vold på skolen han selv var elev ved, Ulsrud videregående. 18-åringen skal ha dunket hodet til en medelev inn i en murvegg, slik at eleven fikk hjernerystelse.

– Det var ikke hensikten å gjøre ham noe vondt, sier 18-åringen i retten.

– Jeg dyttet ham inn i veggen, det er sant, men jeg visste ikke at det skulle bli sånn at han fikk hjernerystelse, sier tenåringen.

Han er tiltalt for flere forhold:

Ran på Etterstad videregående

Vold på Ulsrud videregående

Hasjrøyking på Ulsrud videregående

Oppbevaring og salg av hasj ved Mortensrud torg

Brudd på besøksforbudet han fikk i området rundt Mortensrud torg

Heleri for en stjålet mobiltelefon funnet hjemme hos ham

Han erkjenner vold mot medeleven på Ulsrud og røyking av hasj. Resten erkjenner han ikke.

– Jeg røykte mye hasj på den tiden og har hull i hukommelsen. Jeg har sluttet med det og leverer frivillig urinprøver, sier 18-åringen.

ULSRUD: To av de tiltalte sier at de var på Ulsrud videregående skole mens ranet pågikk på Etterstad videregående. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Satt med ryggen til

Rundt åtte elever skal ha vært i klasserommet på Etterstad videregående skole og blitt vitne til volden. I avhør har flere bekreftet hovedtrekkene i forklaringen fra 19-åringen, om hvordan ranerne banket ham opp.

I retten, derimot, sier flere av de samme vitnene at de ikke husker. Eller at de ikke fikk det med seg.

– Jeg satt med ryggen til under store deler av det, forklarer en tenåringsgutt. Han er ellers ordknapp og sier at han ikke husker hendelsen fra januar i år.

– Er det vanlig med vold inne på Etterstad skole? spør tingrettsdommeren.

– Nei, det har ikke hendt før, svarer vitnet.

– Og så husker du det ikke?

– Nei, jeg husker ikke, svarer vitnet.

En meddommer i retten vil vite hvorfor vitnet ikke grep inn og stoppet ranet.

– Jeg kunne sikkert gjort noe. Vi var mange der, men ingen gjorde noe, sier vitnet.

Rektorene ved Ulsrud og Etterstad videregående skole sier begge at de ikke kan kommentere enkeltsaker. De tre tiltalte er ikke lenger elever ved skolene.

Ulsrud videregående har hatt vektere på skolen på grunn av trusler om vold, men rektor David Dunlop skriver til NRK at situasjonen har blitt bedre.