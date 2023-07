Politiet: Bekymringsmeldinger har ikke nådd kommunene

Flere bekymringsmeldinger som politiet har sendt via meldingstjenesten Altinn, har ikke nådd frem til kommunene.

Det opplyser politiet på egne hjemmesider tirsdag formiddag. De iverksetter umiddelbare tiltak for å skaffe oversikt og gjenopprette meldingene, skriver de.

– Politiet har trodd at mottakere har mottatt, lest og håndtert bekymringsmeldingene vi har sendt dem i Altinn. Når det viser seg at mottakere ikke har åpnet meldingene fordi de ikke har vært klar over at de har mottatt dem, så er det alvorlig, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik. Foto: Artur do Carmo

Etter 30 dager forsvinner innholdet i meldingene automatisk fra systemene.

– Meldingene kan rekonstrueres, og politidistriktene vil gå i gang med dette, skriver politiet.

– Dette er et nasjonalt problem

På en pressekonferanse sier byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap), at dette er en alvorlig sak.

– Dette er et nasjonalt problem som kanskje gjelder politidistrikt over hele landet. Dette har også rammet andre kommuner, og det har rammet Bergen kommune, sier han.

Han sier at politiet over en periode fra 2020 og frem til i dag har oversendt dokumenter til Bergen kommune via Altinn. Disse har ikke kommunen hatt tilgang til.

– Dokumentene har ikke vært synlige i kommunens innboks i Altinn, og kommunen har ikke vært varslet om at dokumentene er sendt. Helt konkret er det slik at de som skal motta disse oversendelsene, må være tildelt to spesifikke roller i Altinn, som for oss har vært ukjente. Etter 30 dager blir uleste meldinger i Altinn, slettet, sier han.

Informasjonen skal ifølge ham ikke være slettet hos politiet, og er dermed ikke helt tapt.

Vil ha redegjørelse fra politiet

– Vi finner ingen spor hos oss som tilsier at politiet har varslet kommunen om at de har tatt i bruk dette systemet, eller at ansatte i kommunen trenger spesielle roller i Altinn for å motta viktig informasjon fra de, sier Bakervik.

Han sier at politiet nå må redegjøre for hvordan dette kunne ha skjedd, hva omfanget er, og hva konsekvensene blir.

– Dessverre er de først denne uken at Politidirektoratet har skjønt alvoret. Fra vi oppdaget situasjonen har vi jobbet intensivt med å følge opp bekymringsmeldingene, men også med å oppfordre nasjonale myndigheter til å ta grep om situasjonen.

Han mener at disse har reagert for sent.

– Kommunene er helt avhengig av å få beskjed og tilganger, for å kunne gripe tak i utfordringen som har oppstått på grunn av politiets feilbruk av systemet, sier Bakervik.

– En feil fra politiet

Byråd Line Berggren sier at 77 forsendelser er sendt til barnevernstjenesten, og at de ikke skal ha hatt kjennskap til disse.

– 25 av oversendelsene har et innhold som er bekymringsmeldinger, 10 av meldingene har barnevernstjenesten ikke hatt kjennskap til tidligere, sier Berggren.

Totalt skal 118 meldinger ikke ha kommet frem.

– Dette er ikke en svikt av barnevernstjenestens oppfølging av sakene, men en feil fra politiet som har gjort at barnevernstjenesten ikke har hatt anledning til å følge opp de meldingene som har kommet, sier Berggren.

– Har tett og god dialog

Vandvik sier at de antar at de mest alvorlige sakene har blitt fanget opp.

– Men vi kan likevel ikke være sikre på det, sier han.

Politiet skriver at de følger nå opp i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og KS.

– Det viktigste nå blir å skaffe oss en god oversikt slik at vi kan bidra til at de som trenger hjelp og oppfølging, får det. Vi har tett og god dialog med de berørte aktørene, og har høy prioritet på å skaffe oss oversikt raskt, sier Vandvik.

Barneombudet sier i en uttalelse at dette kan være ekstremt alvorlig for barna. Det melder NTB.

Tidligere i sommer ble det kjent at også bekymringsmeldinger til barnevernet ikke hadde nådd frem. Selskapet Visma står bak datasystemene som sviktet.