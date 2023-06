Bergen kommuna har oppdaga eit alvorleg teknisk svikt i systemet for bekymringsmeldingar til barnevernet.

Feilen er ikkje isolert til Bergen kommune, og kan potensielt gjelda 244 norske kommunar.

– Dette er ekstremt alvorleg, seier byrådsleiar i Bergen kommune, Rune Bakervik under pressekonferansen klokka 10 måndag.

Feilen har skjedd sidan september 2020, ifølge Visma.

– Me er kjent med 24 bekymringsmeldingar som ikkje har kome fram. Tre av dei har me fått identifisert innhaldet og fulgt opp, seier Bakervik.

Bergen kommune ber barne- og familidepartementet om nasjonal gransking av saka om den tekniske svikten i barnevernsportalen.

Feilen er no retta, melder Bergen kommune.

Jobbar med å få oversikt

Det er systemet som leverer bekymringsmeldingar frå det nasjonale varslingssystemet til kommunane som skal motta meldingane som har svikta.

– Enkelte bekymringsmedlingar ha blitt sletta. Dei som har sendt dei inn har fått melding om at meldinga er mottat, men barnevernet har aldri mottatt bekymringameldinga, forklarar byrådsleiar Bakervik.

– Det betyr at me har barn i byen som nokon har ynskja å melde bekymring om, men som me ikkje har blitt varsla om, seier barnebyråd Line Berggren Jacobsen.

Ho seier ho blei orientert om situasjonen forrige torsdag. Dei jobbar no med å få oversikt over kor mange som er råka.

– Bergen kommune ber alle som har sendt bekymringsmelding i denne tidsperioden om å ta kontakt med kommune, seier ho.

Bekymringsmeldingar blir ikkje lagra

For å gjera det enkelt å senda bekymringsmeldingar til barnevernet, lagde KS i 2020 ein felles portal for å senda slike meldingar.

Portalen er kobla opp mot forskjellige system som kommunane brukar. Det er Visma som er leverandør av systemet.

KS seier til NRK at feilen ikkje ligg i deira portal, men i leverandøren sitt fagsystem.

– Feilen er at enkelte bekymringsmeldingar ikkje blir lagra i fagsystemet, seier Tristan Rolstad, avdelingsdirektør digitale fellestjenester i KS.

– Kva er konsekvensen?

– Konsekvensen er at meldingar som er sendt er borte. Det er ikkje snakk om data eller informasjon på avveie, men at meldingene ikkje er lagra, seier Rolstad.

Visma: – Kan gjelda 244 kommunar

Kommunikasjonsarbeidar Lage Bøhren i Visma stadfestar at det er deira system som feilen gjeld.

– Det er eit fagsystem som heiter «Familia», som barnevernet brukar i ulike kommunar. Det er 244 kommunar som brukar den versjonen av systemet, seier han.

Han vil ikkje seie noko om når feilen vart oppdaga, om feilen har ført til lekkasje av sensitiv informasjon eller kor mange som kan vera råka.

– Me vil orientera nærare om saka i ei pressemelding klokka 10, svarar han.

Datatilsynet stadfester til NRK at dei er informert om saka. Dei fekk inn ei avviksmelding frå Bergen kommune i mai, seier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl til NRK.

Nasjonal portal for bekymringsmeldingar er ei nettside der personar kan melde inn bekymringsmeldingar om barn. Foto: Skjermdump

Bekymringsmeldingar om barn

Systemet det no er oppdaga feil ved er ei digital teneste for å senda bekymringsmeldingar til barnevernet.

På nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan ein senda inn digitale meldingar om barn ein er bekymra for.

«Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du sende en bekymringsmelding til barnevernet. Du trenger ikke å være sikker på at noe er galt for å melde fra.», står det på nettsidene.

«Vi anbefaler at du bruker digital bekymringsmelding for sikker innmelding til barnevernstjenesten.», står det vidare.

Visma opplyste først om at feilen kunne gjelda 300 kommunar. Dei har no korrigert talet til å gjelda 244 kommunar.