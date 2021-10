– Politiet mener nå at bevisene mot siktede er styrket. Vi har i dag sendt begjæring til Sør-Rogaland tingrett der vi ber om at mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs varetektsfengsles i 12 nye uker, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding.

Bakgrunnen for at politiet ber om varetektsfengsling i 12 nye uker er med hjemmel i straffeprosesslovens paragraf 172 a.

Det betyr at politiet mener bevisene i saken i særlig grad styrker mistanken.

Paragrefen blir brukt når en person mistenkes for et lovbrudd som kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer.

Ifølge mannens forsvarer, Stian Kristensen, har politiet ventet lenge på ytterligere DNA-undersøkelser. Det er disse de nå har fått svar på.

– Det er dette som danner bakgrunnen for at de nå ber om 12 uker, sier Kristensen.

Mannens forsvarer, Stian Kristensen, sier til NRK at deres klient fortsatt nekter straffskyld for drapet på Birgitte Tengs. Foto: Oystein Otterdal / NRK

Nekter fortsatt straffskyld

Han poengterer at standpunktet til deres klient er uendret.

– Han sier han er uskyldig i dette. Samtidig må vi bruke tid på å gå gjennom det materialet vi nå har fått, sier Kristensen.

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs ble pågrepet og varetektsfengslet for åtte uker siden.

Han ble da varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare.

Politiet forklarer at det i denne perioden er avhørt rundt 75 vitner. Politiet har i tillegg tatt flere avhør av siktede, og det er jobbet med DNA-bevisene i saken.

Dette innebærer også, som tidligere kjent, nye DNA-undersøkelser. Slik etterforskningen står i dag, er det ikke lenger bevisforspillelsesfare i saken.

En løslatelse vil skape utrygghet

Men politiet mener at en løslatelse nå vil støte allmennhetens rettsfølelse og kunne skape utrygghet i befolkningen.

Siktede i Tengs-saken ble avhørt på nytt i dag, og ble der gjort kjent med utviklingen i saken.

– Av respekt for prosessen ønsker ikke politiet å gå inn i detaljene omkring begjæringen før denne er behandlet av retten. Vi kan imidlertid opplyse at begrunnelsen for begjæringen er nært knyttet til DNA-undersøkelsene i saken, sier Soma ifølge pressemeldingen.

LES OGSÅ: