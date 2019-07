Elektrisk galskap

Som så mye annet begynte det med South Park. I en nokså fersk episode så vi en by oversvømt av elektriske sparkesykler. Folk suste rundt. Alle som en. Og slengte de fra seg. De hopet seg opp.

Fremstillingen var usannsynlig overdrevet, og det første jeg tenkte var at det egentlig så litt digg ut. Å bare plukke med seg en elsparkesykkel og svoffe seg til en kafé. Og når du er ferdig med det urbane slabberaset, så plukker du opp en ny en og kjørestår hjem igjen. Hva er feil med det?

Jeg tenkte ikke mer over det. Før jeg nylig besøkte hovedstaden. Og der stod de. Elsparkesyklene. De. Var. Over. Alt.

Det var Frp som fjernet aldersgrensen og forbudet mot små elektriske kjøretøy.

Klimabrøler

Det kan se ut som MDG-politikk, men faktisk står klimapartiet Frp bak. De fjernet det såkalte dusteforbudet mot Segway, og fjernet aldersgrensen på små elektriske kjøretøy, slik at hvem som helst kan fyke rundt i trafikken.

Det spørs om de vurderte levetiden til elsparkesyklene. Danske Politiken skriver at de holder i to til tre måneder, mens en amerikansk undersøkelse viser at gjennomsnittlig levetid er rundt 28 dager. At folk slenger de fra seg i vannet hjelper vel ikke akkurat.

Ikke vet vi hvor mye av syklene som kan resirkuleres, eller hvor miljøvennlig produksjonen er. De aller fleste lages i Kina, ganske sikkert med skitten kullkraft.

Dessuten er det ingen som hiver seg på en miniscooter istedenfor å ta bilen. I beste fall bytter man ut trikk eller buss. Skal du storhandle tar du SUV-en.

Elsparkesyklene er ikke miljøvennlige.

Sylvi smiler sikker

Siden folkehelseministeren mener at folk må få røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de vil, er det sikkert fint at de slutter å gå også. Folk svisjer forbi med pølse i den ene hånda og den andre på styret. Med headset som hjernebeskytter. Uten krav til å være edru.

Ikke rart at det er registrert over to skader per døgn i Oslo. Jeg hadde nok ikke turt å hive meg ut i trafikken selv. Jeg hadde sikkert blitt påkjørt av buss for tog etter fire svinger. Men det er i alle fall rimelig flatt. En del sykkelstier har de også.

Skal du tro på hissige Facebook-grupper og kommentarfeltkrigere er det umulig for biler å våge seg inn i sentrum.

Er det ett sted i Norge det burde fungere, så er det i Tigerstaden.

Det finnes knapt oppoverbakker i Oslo.

Elsparkesyklistene tar opp mye plass i Oslo sentrum. Her fra Aker Brygge. Foto: Truls Antonsen / NRK

Brosteinsfolket hånler

Likevel sier en av dem som organiserer galskapen at det er vanskelig å sammenligne bruken i Oslo med utlandet, fordi det er så «mange oppoverbakker og brostein» der. Kødder han!?

Det er som å stå på toppen av Himmelbjerget og snakke om at du har besteget et av Europas fjell. Oslo er knapt kupert. Byen har til sammen seksogtyve meter med brostein. Skal de samme folkene ta med dritten til Bergen?

Vi Bergensere er brosteinsfolk som bor i en by som bokstavelig talt ligger klemt mellom syv fjell. Om hjelmløse hipstere skal fyke ned Strømgaten på elsparkesykler kommer vi til å miste hele kull med ex. phil-studenter.

Om dette i det hele tatt skal vurderes må vi bygge milevis med sykkelstier. Det er knapt nok plass til å gå forbi folk i deler av sentrum om sommeren – byen fylles til randen med cruiseturister.

Vi bergensere har aldri brydd oss om hva drittlendingene driver med.

Dustelegalisering

Det Frp kalte et dusteforbud har blitt en dustetrend.

Ikke er det miljøvennlig.

Ikke er det trygt.

Og ikke er det sunt. Skal vi virkelig oppmuntre folk til å slutte å bevege seg? Er det rette veien å gå? Å slutte å gå?

Bergen burde sporenstreks forby app-sparkesyklene. Vi har jo aldri brydd oss om hva drittlendingene driver med uansett.

Vi burde heller bli en sykkelby. Vi er i startgropen, så la oss forsette satsingen på bysykler. Bygge ut sykkelnettet. Sykler erstatter jo faktisk bilen i mange tilfeller.

For sparkesykler er for barn. Med hjelm. Og motoren bør være den ene foten som sparker dem av gårde.

Voksne folk går på brostein. Du bruker kanskje ti minutter ekstra, men du kommer deg frem i live. Kanskje får du til og med brent bort de ekstra kaloriene fra kafébesøket også.