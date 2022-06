– Vi går nå ut med det foreløpig siste overvåkingsbildet som er tatt av Millehaugen, i det han forlater Oslo sentralstasjon til fots onsdag 1.juni ca kl. 14:00, skriver politiet i en pressemelding fredag kveld.

Millehaugen er da ikledd en sort caps og bærer på en stor tursekk.

Politiet ber vitner som har observert han etter dette tidspunkt om å melde seg til politiet.

Men er han fremdeles i Norge, eller har han kommet seg til Sverige?

Det er to av de uavklarte spørsmålene etter at Stig Millehaugen lot være å møte opp etter permisjon fra Trondheim fengsel.

– Letingen fortsetter utover kvelden og gjennom pinsehelgen, sier politiinspektør Trude Buanes til NRK.

Det politiet vet med sikkerhet er følgende:

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen rømte i løpet av en seks timer lang permisjon fra Trondheim fengsel onsdag 1. juni.

Politiet mener 53-åringen har reist med fly fra Værnes til Gardermoen.

Han tok en drosje fra flyplassen inn til Oslo Ssentralstasjon

Siden onsdag har væpnet politi aksjonert mot flere adresser på Østlandet, samt på minst en adresse i Bohuslän i Sverige.

Men hittil har ikke rømlingen vært å finne.

Torsdag ble det gjennomført flere politiaksjoner i og rundt Oslo. Her legger sivilt politi en bag med beslag inn i en bil etter razzia mot en leilighet. Foto: Tipser.no / Daniel Laabak

Samarbeid over grensa

Den svenske avisen Göteborgs-Posten var først med å melde om aksjonen rett sør for Svinesund som skjedde natt til fredag.

– Det var svensk politi som var her, forteller en kvinne som bor på adressen ved Iddefjorden.

Politiinspektør Trude Buanes bekrefter at de har et samarbeid med svensk politi i etterforskningen.

En mann ble torsdag ettermiddag pågrepet og siktet for å ha bistått etterlyste Stig Millehaugen (53).

Han ble løslatt i går kveld, bekrefter politiet fredag morgen.

Siktelsen mot ham opprettholdes, opplyser politiet.

Millehaugen har ved flere anledninger blitt kalt «Norges farligste mann». Selv mener han at det er ufortjent stempel.

Men han er dømt for to brutale drap.

Vil samarbeide

Advokat Solveig Høgtun er forsvareren til mannen som ble siktet for å ha bistått Millehaugen med å rømme.

Høgtun sier til NRK at klienten avviser å ha gjort noe ulovlig.

– Han erkjenner seg ikke skyldig i å ha bistått med rømning.

Hun ønsker ikke å gå inn på hva klienten har forklart til politiet, men sier at han snakker med politiet.

– Han er interessert i å samarbeide med politiet.

Politiet mener at mannen som torsdag ble siktet, bestilte flybilletten Millehaugen brukte da han rømte.

Han skal ha sagt i avhør at han ikke var klar over at Millehaugen skulle rømme da billetten ble kjøpt.

Mannen er ikke en del av det kriminelle miljøet rundt Millehaugen, fikk NRK opplyst torsdag.

Hør podkasten Oppdatert om Stig Millehaugen.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Drapsdømt på frifot: Dette er Millehaugen».

Vil ha flere tips

Politiet har fått inn mange tips i saken.

Men de ønsker seg flere, og oppfordrer publikum til å ringe politiet hvis de har sett noe.

– Alt kan være av interesse nå, sier politiinspektøren.

– Har politiet noen holdepunkter for hvor han har tatt seg videre?

– Det er det vi holder på å kartlegge med etterforskningen nå. Vi holder alle muligheter åpne. Vi har kontakt med utenlandsk politi, hvis det skulle være behov.

Millehaugen er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt.

– En person som er dømt for forvaring som rømmer fra fengselet når han har permisjon tar vi på høyeste alvor, og vi jobber for å finne ham.