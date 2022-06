Politiet slo alarm da dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (53) ikke kom tilbake til Trondheim fengsel etter permisjon onsdag.

NRK får opplyst at Millehaugen skal ha blitt observert i Oslo i går. Det søkes nå bredt etter han, og personer som kjenner han blir oppsøkt av politiet.

Skal ha tatt tog og fly

Politiet bekrefter i en pressemelding torsdag formiddag at Millehaugen antas å ha flydd til Oslo onsdag. Deretter skal han ha tatt flytoget til Oslo Sentralstasjon.

– Det er flere funn som underbygger dette, uten at vi ønsker å gå i detaljer. Det er også viktig å understreke at vi fortsatt jobber ut fra flere hypoteser når det gjelder bevegelsene til den etterlyste.

Det sier politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt i pressemeldingen.

Flytoget kan verken bekrefte eller avkrefte at Millehaugen har reist med dem.

– Vi har ikke fått meldinger fra våre ansatte at de har registrert at han har vært om bord, men det betyr ikke at han ikke har tatt toget. Detaljene rundt dette må politiet svare på, sier kommunikasjonsdirektør i Flytoget Ida Marie Fottland til NRK.

Frigir bilder

Politiet frigir også nye overvåkningsbilder av etterlyste Stig Millehaugen.

Et av bildene viser Millehaugen på vei ut av Trondheim fengsel onsdag morgen.

Det andre skal angivelig være Millehaugen på Værnes lufthavn onsdag formiddag.

Millehaugen på vei ut av Trondheim fengsel onsdag. Foto: Politiet

Videre bekrefter politiet at de tidligere torsdag har gjennomført ransaking av en bopel i Viken.

– Bopelen tilhører en bekjent av Millehaugen, heter det i pressemeldingen.

Det var VG som først omtalte den antatte reisen og politiaksjonen.

Sjette permisjon i år

Stig Millehaugen har hatt fem permisjoner uten problemer det siste året, ifølge kriminalomsorgen.

Fengselsleder i Trondheim fengsel Egil Gabrielsen bekrefter at Millehaugen har hatt fem permisjoner.

Han bekrefter også at Millehaugen hadde en grunn til den sjette, på onsdag. Han hadde da permisjon fra 9 til 15, men kom ikke tilbake til fengselet.

Stig Millehaugen (i midten) i retten i 2012, da han ble dømt til 21 års forvaring. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er bekymringsverdig hvis han har rømt og har kommet seg til Oslo.

Det sier advokat Petter Bonde. Han var bistandsadvokat for de etterlatte til avdøde Mohammed «Jeddi» Javed i rettssaken mot Millehaugen.

I 2009 ble Millehaug pågrepet og siktet for drapet på Young Guns-lederen, og senere dømt til 21 års forvaring. Bonde sier han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere

Etterlyst av Interpol

Politiet bekreftet overfor NRK onsdag at det ble slått riksalarm da Millehaugen ikke kom tilbake til fengselet som planlagt. Det betyr at han er internt etterlyst i hele landet.

I tillegg er han etterlyst internasjonalt gjennom Interpol. Det er et verdensomspennende politisamarbeid for internasjonal kriminalitetsbekjempelse.

Etterlysningen ligger nå ute på Interpols nettsider.

Interpol har nå lagt ut en internasjonal etterlysning etter Stig Millehaugen. Etterlysningen ser slik ut på deres nettsider. Foto: Skjermdump / Interpol

Organisasjonen kommer med en detaljert beskrivelse av Millehaugen. Hans høyde, vekt, hårfarge og øyefarge er oppgitt.

Det er også gitt beskrivelse av flere tatoveringer.

I tillegg oppgis det en beskrivelse av forholdene han ble dømt for ti år siden.

Fikk lovens strengeste straff

I 2012 ble Stig Millehaugen dømt til lovens strengeste straff på 21 års forvaring og ti års minstetid for drap på gjengleder Mohammed «Jeddi» Javed.

Han er tidligere dømt for drap på en fengselsbetjent etter et rømningsforsøk fra fengsel.

Millehaugen har sittet store deler av sitt voksne liv i fengsel. Han er også tidligere dømt for blant annet tyveri og væpnet ran.