– Ingen av oss kan huske at vi har vært i nærheten av så store beslag tidligere, sier Knut Lutro, leder for seksjon for skjult etterforskning i Oslo politidistrikt til NRK.

17 personer er siktet for grov hvitvasking etter at Oslo politidistrikt har avdekket et nettverk de mener har drevet med utførsel av store mengder kontanter.

Av de til sammen 70 millioner kronene som er tatt, er 22 millioner beslaglagt i Norge. Politiet mener pengene stammer fra kriminell virksomhet.

– Det er snakk om et stort nettverk som fremstår som godt organisert. Det er store penger i omløp, sier Lutro.

GÅR ETTER PENGENE: Knut Lutro, leder for seksjon for skjult etterforskning i Oslo politidistrikt. Foto: Pål Sveinung Larsen / NRK

Hemmelig pengedepot

En enebolig nord i Oslo har ifølge politiet fungert som depot for nettverket.

Politiet mener å kunne dokumentere over 120 overleveringer av kontanter fra ulike kurerer til depotet i løpet av de siste månedene.

Leveringene er ifølge politiet på noen hundre tusen kroner i hver gang. Pengene skal så ha blitt mellomlagret på depotet før de ble fraktet med lastebiler til Tyrkia.

Fant flere millioner hjemme hos siktet

Da politiet aksjonerte mot depotet, fant de over 5 millioner i kontanter.

– Vi mener bestemt at de er fra kriminell virksomhet. Mest sannsynlig er pengene samlet inn fra kriminelle grupperinger. Derfor er de siktet for grov hvitvasking, forteller Lutro.

Mannen som har leid huset, er siktet for hvitvasking av 38 millioner kroner. 22 millioner er beslaglagt, mens politiet mener digitale spor i chattelogger og andre bevis tyder på at mannen har hatt befatning med langt flere millioner.

Mannen erkjenner ikke straffskyld og har forklart at pengene som ble funnet i huset er hans.

– De kommer fra familie, fra utlandet, og det har han forklart seg detaljert om i avhør, sier mannens forsvarer, Omar Tashakori.

Den siktede mannen benekter at pengene kommer fra kriminell virksomhet.

– Det er overleveringer i forbindelse med hawala-virksomhet. Det er et pengeoverføringssystem hvor man overfører kontanter. Det er basert på tillit og overføres til land hvor det er vanskelig eller umulig å overføre penger vi banksystemer.

– Hvor skulle disse pengene?

– Det skulle til familie og andre i Tyrkia og Syria.

FRAKTET I POSER: Slik skal pengene ha blitt fraktet på lastebilene. Foto: Politiet

Trolig bakmenn i utlandet

Blant de siktede i Norge er de fleste kurerer som ifølge har hentet penger og levert de til depotet, mens andre skal ha hatt en mer organisatorisk rolle.

– Det er all grunn til å tro at det sitter et bakmannsapparat i utlandet, sier Lutro.

Politiet mener nettverket primært består av personer med tilknytning til Tyrkia og Syria.

Etterforskningen er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt, andre politidistrikter, tollvesenet og politimyndigheter i flere europeiske land.

– Dette er en målrettet og langsiktig innsats der vi går etter pengene, altså utbytte av straffbare handlinger. Kriminalitet skal ikke lønne seg, sier Lutro.

Erkjenner straffskyld

Farid Bouras er forsvarer for en av de andre som fortsatt sitter varetektsfengslet og som politiet også mener skal ha hatt en organisatorrolle.

– Han erkjenner straffskyld, men mener det ikke er noe som knytter ham til en rolle som organisator. Saken bør gå som en tilståelsessak, sier Bouras til NRK.

BESLAG: Pengene som er beslaglagt skulle trolig mot Tyrkia eller Syria. Foto: Politiet

Gjemt i betongbiler

NRK skrev onsdag forrige uke at fem personer er tiltalt for å ha smuglet 40 millioner kroner i kontanter. Pengene var gjemt i en betongbil og andre lastebiler.

Saken startet med at Oslo-politiet spanet på en av de hovedmistenkte i deres sak. 20. februar fulgte de etter mannen da han kjørte fra Norge til Sverige.

Han stoppet hos et svensk lastebilselskap der han møtte en annen mann.

Nå bekrefter Oslo-politiet at det var opplysninger fra Norge som førte til gigantbeslaget i Sverige, der fem menn venter på dom i saken.

Alle var tiltalt for grov hvitvasking og nektet straffskyld under rettssaken, som nylig ble avsluttet.

I tillegg fant tysk politi nesten 9 millioner norske og svenske kroner i en lastebil de stoppet i februar i år. Lastebilen fraktet laks fra Norge til Tyrkia.