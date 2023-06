Smuglet titalls millioner – kontanter lå gjemt i betongbiler

Mandag 20. februar ser spanere fra Oslo-politiet en mann i kamuflasjejakke møte en annen mann på Vaterland i Oslo sentrum. De setter seg inn i en grå Toyota og kjører av gårde.

Politiet er på sporet av et nettverk de mistenker smugler titalls millioner ut av Norge og Sverige.

De følger den grå bilen ut av Oslo og over grensa til Sverige. Der tar svenske spanere over.

40 millioner i kontanter ble senere beslaglagt på en fergekai helt sør i landet. Den svenske rettssaken mot de fem mennene ble avsluttet i går.

– Vi har ikke kunnet vise hvor pengene kommer fra mer enn at omstendighetene rundt transporten har vært å betrakte som et klanderverdig risikospill, sier påtaleansvarlig Charlotta Stege Unger i den svenske Åklagarmyndigheten til NRK.

Charlotta Stege Unger jobber for den svenske Riksenheten mot internasjonal og organisert kriminalitet. Foto: THOMAS CARLGREN

Dom i saken er ventet den 4. juli.

Det var den svenske avisen Dagens Industri som omtalte saken først.

Møtte betongbil på bensinstasjon

Bilen politiet spanet på, kjørte inn på lastebilparingen på en bensinstasjon og parkerte ved siden av en hvit betongbil.

De så da at en mann med skjegg og svart jakke kom ut av sementbilen og gikk bort til Toyotaen.

To dager etter spanerne så denne overleveringen, aksjonerte svensk politi mot fire lastebiler, to av dem betongbiler, som skulle på ferga fra Trelleborg i Sverige til Rostock i Tyskland. Betongbilene var kjøpt i Norge.

En av lastebilene det ble funnet penger i.

– Det hele begynte som en spaningsinnsats fra Norge da man fulgte etter en bil fra Norge til Sverige. Under et møte på en parkeringsplass i Tanumshede (i Sverige, red.anm.) ble det overlevert penger til en av de tyrkiske sjåførene som senere ble tatt med penger i lasten i Trelleborg, sier Unger til NRK.

Hun jobber for Riksenheten mot internasjonal og organisert kriminalitet.

Til sammen fant politiet 23,3 millioner norske kroner og 16,3 millioner svenske kroner.

Mesteparten av pengene lå gjemt i plastposer inne i trommelen på betongbilen.

– Lastebilene har vært en måte å føre ut pengene på, men de har ikke vært bygget om til dette formålet, sier hun.

NRK har vært i kontakt med politiet i Oslo. De er ordknappe om etterforskningen og rettssaken i Sverige.

– Vi har ingen kommentar til den svenske etterforskningen, sier Knut Lutro, leder for seksjon for skjult etterforskning i Oslo politidistrikt til NRK.

Utover at norsk politi fulgte med på bilen fra Norge til Sverige, ønsker ikke Stege Unger å si noe mer om de norske sporene i saken.

– Lastebilene har vært en måte å føre ut pengene på, men de har ikke vært bygget om til dette formålet, sier Stege Unger til NRK.

Brikker i et spill

Denne uka måtte de fem tyrkiske mennene møte i retten i Sverige, tiltalt for å ha forsøkt i føre 40 millioner norske og svenske kroner ut av landet.

Alle de tiltalte nekter straffskyld.

– Han ikke hatt noen penger og han mener han ikke skal dømmes for dette. Ingen av dem mener de skal dømmes. De er kun sjåfører som har hentet biler, de er bare brikker i et spill, sier Johan Länström, forsvarer for en av de tiltalte.

Til sammen fant politiet 23,3 millioner norske kroner og 16,3 millioner svenske kroner.

Han sier de tiltalte trodde pengene var lovlig innsamlet.

– De trodde det var penger innsamlet til jordskjelvofre. Det hadde nettopp vært et jordskjelv der og det var kanskje noen som hadde sagt det til dem. Men min klient trakk seg, siden han syntes det var merkelig med så mye penger, han ville ikke transportere pengene, sier han.

Store summer med kontanter ble funnet i lastebilene. Påtalemyndigheten i Sverige sier de ikke vet hva pengene stammet fra.

Advokaten sier til NRK at lastebilene skulle til Tyrkia eller Midtøsten.

Aktor Stege Unger sier de ikke vet hvor pengene kommer fra.

– Derfor er de tiltalt for grov hvitvasking, og da kreves det ikke at vi beviser hvor pengene kommer fra. De har forsøkt å føre ut omtrent 40 millioner kroner i svenske og norske kontanter, sier Stege Unger.