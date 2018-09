Politidirektøren går av

– Jeg velger rett og slett å ikke søke et nytt åremål. Politiet har gjennomført betydelige endringer de siste seks årene. Nå er vi på vei over i en annen fase, og det kan kreve nytt lederskap med andre tanker, og nytt blod på toppen, sier Humlegård til NRK.

– Hvordan opplever du selv at du har ledet dette arbeidet?

– Det har vært en veldig arbeidskrevende periode for mange i politiet. Og vi har gjort mer nå enn det har vært gjort i politiet noen gang. Det er store endringer som denne reformen har krevd av oss. Da tenker jeg at seks år i en sånn rolle er nok for organisasjonen, og nok for meg. Det tror jeg er best at man forstår selv.

Etter det NRK forstår, har Justisdepartementet oppfordret Humlegård til å søke nytt åremål. Det skal også ha blitt forslått andre løsninger, som konstituering i en kortere periode.

Humlegård sier at han ga departementet beskjed om beslutningen for en stund siden.

Nærpolitireformen Ekspandér faktaboks * Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015. * I januar i fjor ble 27 politidistrikter kuttet til 12 som en følge av politireformen. * Arbeidsgrupper i de 12 nye politidistriktene foreslo i oktober å kutte til sammen 160 av dagens 340 lensmannskontor og politistasjoner, noe som brøt med Stortingets krav om at Norge skal ha minst 210 tjenestesteder. * Etter opphetede lokale høringsrunder mange steder ble kuttene redusert til 130 før jul i fjor. I tillegg foreslås det å opprette sju helt nye politistasjoner. Det gir totalt 217 tjenestesteder. * Politidirektoratet (POD) skal komme med sin endelige innstilling til ny tjenestestedstruktur i midten av januar. * Endringsforslagene bygger blant annet på en politianalyse i 2013 om hvordan politiet bør organiseres i fremtiden. * Analysen ble bestilt etter den krasse kritikken av politiet i 22. juli-kommisjonens rapport. (Kilde: POD, NTB)

Fikk kritikk etter reformen

Under Humlegård har norsk politi gjennomgått et omfattende reformarbeid. 27 politidistrikter har blitt til 12, og 126 lensmannskontorer ble lagt ned.

NRK skrev i sommer flere saker om et gryende opprør i Politi-Norge. Tillitsvalgte lokallagsledere i 11 av 12 politidistrikter har ropt varsko om lav bemanning, og om saker som hoper seg opp.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård slo i juni fast at det står bra til i Politi-Norge.

MENTE DET STO BRA TIL: – Det står bra til i Politi-Norge, sa Humlegård til NRK 13. juni. Det likte ikke Politiets Fellesforbund.

Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund kalte ledelsen i Politidirektoratet arrogant, og ba dem lytte mer til de tillitsvalgte og lederne i politiet.

– Så godt vi har kunnet

– Er du fornøyd med den jobben du har gjort?

– Jeg synes vi har fått til veldig mye. Vi har levert på den bestillingen som kommer fra Stortinget. Vi har gjennomført så godt vi har kunnet, svarer Humlegård.

Han har i perioden som politidirektør hatt fem forskjellige justisministere å forholde seg til.

Humlegård og politidirektoratet har fått kritikk for gjennomføringen av reformen og lang saksbehandlingstid i straffesaker.

– Det har vært en krevende periode for mange. Også for meg naturligvis. Det har vært jobbet veldig mye med en ambisiøs reform.

– EN BOMBE: Det mener NRKs krimkommentator Olav Rønneberg om Humlegårds avgang.

Politidirektøren avviser likevel kritikken, og sier de har fått gode tilbakemeldinger i eksterne evalueringer.

– Vi har nå flere av de alvorlige sakene. Det må være bedre å avdekke mørketall i saker med lang saksbehandlingstid. Det er et tegn på bedre kvalitet i politiarbeidet, mener Humlegård.

SKRYTER AV HUMLEGÅRD: Justisminister Tor Mikkel Wara sier Humlegårds lederskap har vært svært viktig i arbeidet med nærpolitireformen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Ros fra ministeren

Han får skryt fra justisministeren Tor Mikkel Wara, som trekker fram det krevende reformarbeidet.

– Hans lederskap har vært svært viktig i arbeidet med nærpolitireformen. Humlegård har også bidratt til at tilliten til norsk politi er svært høy i befolkningen, sier Wara.

Vet ikke hva han gjør videre

Humlegård tiltrådte stillingen formelt i november 2012, men overtok før det. Han ble konstituert som midlertidig politidirektør da Øystein Mæland måtte gå av etter 22. juli-rapporten.

Humlegård har over 30 års fartstid fra norsk politi. Han ble kjent for mange da han overtok som Sysselmann på Svalbard i 1999, og som sjef for Utrykningspolitiet frem til han overtok som Kripos-sjef i 2009. Der var han til han ble konstituert som politidirektør i august 2012.

Humlegård sier han ikke har rukket å tenke på hva han skal gjøre videre.

– Det vet jeg ikke. Nå skal jeg jobbe til åremålet går ut 22. november. Etter hvert må jeg finne ut hva jeg skal bruke årene fremover til. Det har jeg ikke hatt noen følere ute på. Det er vanskelig å ha denne jobben og samtidig lete etter en annen, sier Humlegård.

Ny leder må konstitueres

Justisdepartementet opplyste til NRK tidligere denne uken at stillingen som politidirektør vil bli utlyst når ny departementsråd er på plass. Det skjer imidlertid ikke før i midten av oktober, og da er det for sent å lyse ut stillingen. Dermed må det en midlertidig konstituering til.

– Det er i utgangspunktet ingen automatikk i at en sittende leder blir konstituert til videre å sitte i stillingen. Dette avhenger av både arbeidstaker og arbeidsgivers ønsker, og vil bli vurdert ved åremålets utløp, sier departementets kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry.

KREVENDE FORHOLD: Lederen for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad har vært kritisk til ledelsen i Politidirektoratet. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Ikke bare enkelt

Leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad sier at det ikke er alle som kunne ha stått i rollen som politidirektør, slik Humlegård har gjort.

– Det har vært en utrolig krevende tid som Humlegård har stått i. Det har vært store omveltninger i norsk politi, og historiens største reform. Det er en utrolig belastning å sitte som toppleder, og kjenner jeg han rett, så har han gjort riktig vurdering.

Mellom Politiets Fellesforbund og politidirektøren erkjenner Bolstad at det har vært krevende til tider i perioden Humlegård har sittet.

– Vi har et felles mål – best mulig politi. Andre saker har vært krevende, og der vi har vært uenig. Han skal ha for at han har stått i det – det har ikke bare vært enkelt, sier Bolstad.

– Hvordan påvirker dette arbeidet med politireformen?

– Det vil alltid være en tone fra toppen og topplederen. Hvordan det går, avhenger av hvilken type leder som blir ny politidirektør. Tonen fra toppen er ekstremt viktig, og man må få på plass riktig person der som forstår etatskulturen, og som skjønner hva dette dreier seg om, sier han.

Beklager at avgang skjer nå

Leder for politijuristene, Sverre Bromander, synes det er synd at avgangen skjer nå.

– Vi skulle gjerne sett at han fortsatte, fordi politiet står i en av de mest krevende tidene vi har stått i noen gang. En så stor reform er veldig krevende. Det krever veldig mye av veldig mange. Samtidig har vi stor forståelse for valget han har tatt, sier Bromander til NRK.

Han sier de har stor respekt for jobben Humlegård har gjort, men forstår at seks år er nok.

– Vi er ikke enige i alt han har gjort, men vi er helt enige i at denne reformen var helt nødvendig for norsk politi og han har gjort en god jobb i en veldig krevende periode. Selv om vi ikke er enige i alt hele tiden så tror jeg det i ettertid vil stå respekt av den jobben han har gjort.