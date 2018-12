Politibomben i Ski: Postbudet som leverte bomben er avhørt

– Personen som sendte dette har tatt en stor risiko, og utsatt mange for fare.

Det sier pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff til NRK, om hendelsen der et improvisert sprenglegeme ble send til politiet i Ski.

Posten samarbeider nå med politiet for å finne ut når og hvor i landet pakken ble overlevert til Posten. Politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt bekrefter overfor NRK at det å finne ut hvor pakken har blitt levert er en del av den omfattende etterforskningen som nå pågår.

Pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff. Foto: Birger Morken / Posten

Postbudet som leverte pakken på Ski politistasjon har vært inne til avhør, bekrefter Eckhoff overfor NRK.

– Det som skjedde har vært en påkjennelse, og vedkommende blir tatt vare på av leder og bedriftshelsetjeneste, sier Eckhoff til NRK.

Flere i kontakt med bomben

På en pressekonferanse torsdag, bekreftet politiet at bomben var skarp og sendt for å drepe og forårsake skade.

– Dette er noe vi ser svært alvorlig på, og det er første gang at vi har opplevd og blitt kjent med at en skarp bombe har blitt sendt gjennom postsystemet, sier pressesjefen til NRK.

Onsdag ble området rundt politihuset i Ski sperret av, etter at de ansatte ved postmottaket mottok en mistenkelig pakke. Torsdag kunne politiet melde at pakken inneholdt et improvisert sprenglegeme. Foto: Freddie Larsen

Eckhoff sier på generelt grunnlag at post enten leveres til Posten eller via innleveringskasser. Deretter vil forsendelsen bli hentet av en ansatt, før den går til en av de to store postterminalene.

Posten Norge sier at en rekke ansatte må ha vært i kontakt med forsendelsen før den ble levert i Ski.

– Vi vet ikke hvor pakken er sendt fra, men den har garantert gått igjennom en av våre terminaler på enten Alnabru eller på Lørenskog. Det er vanskelig å anslå hvor mange ansatte som har håndtert pakken, men det vil naturligvis være flere, sier Eckhoff.

Inne på terminalen vil den bli håndtert av en rekke forskjellige personer før et postbud henter ut pakken og kjører den til den endelige mottakeren.

– Vi er veldig letta over at ingen ble skadet, verken hos politiet eller hos oss, sier Eckhoff.

– Hadde skrevet adressen

Eksperter fra Kripos har jobbet på spreng for å analysere håndskrift på pakken, kunne politiadvokat John Skarpeid fortelle tidligere fredag.

Skarpeid sier i et oppfølgende intervju fredag ettermiddag at pakken hadde norske frimerker og var postet i Norge. Det er kun er politiets adresse som er funnet på pakken, ingen beskjed eller budskap.

Politiadvokat John Skarpeid sier gjerningsmannen hadde skrevet politiets adresse på bombepakka. Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

– Det var adressert til Øst politidistrikt. Analytikere sammenligner nå skriften opp mot andre personer som kan ha skrevet til oss tidligere. Da ser vi gjerne på moduskandidater, sier Skarpeid til NRK.

NRK vet at politiet har konkrete navn på blokka, som det nå gjøres undersøkelser opp mot. Skarpeid ønsker imidlertid ikke å svare på om man har konkrete mistenkte, eller om det er gjort fingeravtrykk eller DNA-funn på bomben eller pakken.

– Det er gjort analyser og funnene har kommet tilbake. Men dette er en operativ sak, som utvikler seg med full styrke hele tiden, sier Skarpeid.

– Vanskelig å beskytte seg 100 prosent

Odd Christian Øverland er forbundsleder i Postkom, som organiserer flere tusen ansatte i Posten. Øverland blir opprørt når NRK forteller at bombepakken har blitt håndtert av en postansatt.

Odd Christian Øverland er forbundsleder i Postkom.

– Jeg tenkte over den muligheten, men visste ikke at det var sånn. Det er svært, svært alvorlig at en postansatt har håndtert denne pakken. Om denne kunne ha blitt utløst ved et uhell, så er det en fryktelig tanke, sier Øverland.

Forbundsledere sier i likhet med Eckhoff at han ikke kan huske at postansatte har håndtert en bombe i posten i Norge.

Øverland er samtidig tydelig på at han tror det ville være vanskelig å sjekke all post som sendes i Norge.

– Det hadde medført en vanvittig omstendelig prosess å garantere at noe lignende ikke skulle skje igjen. Med de enorme mengdene volumene som går gjennom postnettet hver eneste dag, er det vanskelig å tenke seg at man skal kunne beskytte seg 100 prosent, sier Øverland.