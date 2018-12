Politimesteren: – Den var ikke sendt for å skremme, men for å drepe

Deler av politihuset i Ski sentrum i Akershus ble sperret av og evakuert i flere timer onsdag formiddag. Årsaken var at det ble funnet en mistenkelig pakke på postmottaket.

På en pressekonferanse torsdag klokken 13.00 opplyste politiet at det ble funnet sprengstoff i pakken.

– Dette var en skarp bombe, som hadde til hensikt å gjøre skade på mennesker. Vi anser dette som et angrep på politiet, som hadde stort skadepotensial, sier politimester Jon Steven Hasseldal på pressekonferansen.

– Ment for å drepe

Ingen personer er så langt siktet eller pågrepet.

Ifølge politimester Hasseldal fulgte det ingen beskjed eller melding med pakken.

– Det var en hjemmelaget sprengladning. Dette var ikke sendt for å skremme, men for å gjøre skade. Det var tenkt at denne skulle gå av og drepe ansatte i politiet. Det er svært alvorlig og et angrep mot demokrati og styresett, sier Hasseldal.

Politimesteren bekrefter at sprengladningen var innstilt til å kunne sprenge.

Strafferammen for ulovlig befatning med sprengstoff er ti år. Trolig vil etterforskningen kunne utvides til å inkludere andre straffbare handlinger.

Politihuset har satt inn ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte de ansatte fremover. Før pressekonferansen måtte alle journalister gjennom en ekstra sikkerhetssjekk før de fikk gå inn i politihuset.

Foto: Ingvill Tandstad / NRK

Kripos er koblet inn

Bombegruppa uskadeliggjorde pakken på onsdag, men kunne ikke fastslå da hva den inneholdt.

De tok derfor med seg deler av pakken for videre undersøkelser.

– Vi har bedt om bistand fra Kripos for å gjennomføre omfattende tekniske undersøkelser av gjenstanden. Det ble funnet en improvisert sprengladning, sier politiadvokat Bjørn Thune på pressekonferansen.

Pakken var adressert til politiet og ble oppdaget rundt nitiden onsdag morgen. Da pakken ble åpnet vurderte de ansatte på mottaket den som mistenkelig.

– Denne saken har svært høy prioritet hos oss og vi bruker store ressurser på den, sier politimester Jon Steven Hasseldal.

Kripos bistår nå politiet med rådgivning og gjennomgår sprengladningen.

– Vi foretar tekniske undersøkelser av det som var i pakka som ble sendt til politihuset. Den er hos Kripos nå og blir undersøkt, sier Axel Due hos Kripos.