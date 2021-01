Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det vi vet er at det vil bli reduserte leveranser, de vil ikke falle bort men bli redusert, likt fordelt over hele Europa, i mer enn en uke. Det vil vare noen uker fremover, sier Joachim Henriksen, pressekontakt i Pfizer Norge til NRK.

Innen slutten av februar vil produksjonskapasiteten være oppe og forbi dagens nivå, ifølge Henriksen.

– Så allerede i mars er vi i ferd med å ta igjen etterslep – at vi leverer mer enn estimatet i dag. Og fra andre kvartal er dette en god nyhet for Norge. Da har tempoet økt. Vi kjøper ikke flere vaksiner, men vi får det vi har bestilt raskere. Den effekten merkes særlig fra april og utover, sier han.

– Men det vil si at i januar og februar vil vi få færre doser enn antatt?

– Ja, i noen uker fremover nå vil det være færre doser enn antatt, sier Henriksen.

Kan bli tusenvis færre doser

Det er Pfizer som leverer vaksinen Norge har begynt å vaksinere befolkningen med.

– For Norge betyr dette i første omgang at vi får 7800 færre doser i uke tre enn det Pfizer tidligere hadde meldt om, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

Dersom Norge får 7.800 færre doser de neste fem ukene frem til slutten av februar, betyr det 39.000 færre doser enn FHI hadde regnet med.

– Hvor stor leveransereduksjon vil være de følgende ukene, er vi litt usikre på akkurat nå, sier Bukholm.

FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm sier FHI har vært forberedt på at det kan komme forsinkelser fra Pfizer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Har beredskapslager

FHI har fra før av opprettet et beredskapslager med vaksinedoser dersom noe uventet skulle skje. Det vil derfor bli tatt doser fra dette lageret i ukene som kommer for å dekke opp for leveranseproblemene.

FHIs smitteverndirektør sier reduksjonen fra Pfizer er problematisk når Norge er i en oppstartsfase og planlegger hvordan opptrapping av vaksinasjon. Men legger til at FHI har vært forberedt på at dette kunne skje.

– Vi har lagt til side noen doser for å være helt sikre på at vi sikrer vaksinasjonen med dose nummer to, og vi kan vurdere å bruke beredskapslageret vår til å opprettholde noe av tempoet i forbindelse med dose en, sier Bukholm.

Torsdag meldte VG at FHI vil ta ut 40.000 av de 100.000 dosene i sitt beredskapslager i slutten av januar. De vil levere flere doser ut til kommunene, og vurderer risikoen slik at de kan ha et mindre beredskapslager.

Hvordan de 40.000 dosene skal brukes i lys av den nye informasjonen, er FHI usikre på.

– De 40.000 var en dosereduksjon som gjør at vil likevel har en rimelig grad av beredskap. Hvordan vi bruker de 40.000 dosene nå, gitt denne informasjonen, må vi komme tilbake til, sier Bukholm.

– Oppgraderer produksjonskapasiteten

Reduksjonen skyldes en oppgradering av produksjonskapasiteten hos Pfizer. I en uttalelse skriver selskapet at dette er nødvendig for å «møte målet om leveranse av 2 milliarder vaksinedoser i 2021».

– Vi må modifisere prosessen og fasilitetene som vil kreve ytterligere godkjennelser. Selv om dette vil påvirke forsendelsene midlertidig, vil det også føre til en betydelig økning av vaksinedoser for pasienter mot slutten av februar og mars, skriver selskapet.

Folkehelseinstituttet fikk beskjeden i formiddag. Etter planen skulle Norge motta 43.875 doser i uke 3, men nå er leveransen redusert til 36.075, opplyser FHI i en pressemelding.

Det er ikke klart hvor lang tid det vil ta før Pfizer når maksimal produksjonskapasitet igjen. Når det skjer vil de, ifølge selskapet, kunne gå fra å produsere 1,3 milliarder til 2 milliarder doser i året.

Også resten av Europa blir rammet av leveranseproblemene inntil videre.

Første Moderna-dose satt

Fredag ble den første dosen av vaksinen fra Moderna satt på Grünerløkka i Oslo.

Første leveranse fra selskapet er på 3600 doser. Som Pfizers, må også Modernas vaksine gis i to doser. Dermed holder den første leveransen til å vaksinere 1800 personer.

Det er ventet at Norge vil motta totalt 67.000 doser av Moderna-vaksinen i løpet av januar og februar.