Sandberg refser journaliststudenter etter «lukket» forelesning

– Aftenposten bruker altså et hemmelig opptak, fra et lukket arrangement. Her ser vi moralen. Morgendagens journalister går i fotsporene til dagens journalister. Fullstendig blottet for etikk, skriver Sandberg i en SMS til NRK.

NRK har vært i kontakt med flere studenter som var på arrangementet. De sier de fikk beskjed om ikke å gjengi hva som ble sagt under forelesningen, der pressen ikke var invitert.

Men fredag kunne Aftenposten publisere en rekke sitater fra møtet, etter å ha fått tak i opptak fra forelesningen.

– Glimt i øyet

Ifølge Aftenposten brukte Sandberg og Letnes forelesningen til å lette på sløret om sine fremtidsplaner: Å eksportere «noen tusen piggdekk til Iran» og å starte en iransk festival i Oslo.

– Det er butikk. Det er handel. Det er kultur, skal Sandberg ha sagt under forelesningen.

– Iran har fire årstider hele tiden, de har mye vinter, mye bratte bakker og har ikke piggdekk. Tjene penger som gress. Det er det vi skal gjøre nå, fortsatte han.

Per Sandberg svarer ikke direkte på NRKs spørsmål om hvorvidt sitatene i Aftenposten er korrekt gjengitt, men skriver at man ikke «ser glimtet i øyet på et opptak».

– Vi skal eksportere skistaver, skismurning, snøfreser, snøskuffer, varmedresser og alt som kan relateres til vinter. Vi tar selvfølgelig et forbehold om at presidenten i USA aksepterer dette, skriver han videre.

Tilbake til Iran

Sandberg gikk i forrige uke av som fiskeriminister, som følge av kritikken etter ferieturen til Iran i sommer. Han hadde blant annet brutt departementets sikkerhetsinstruks ved å bruke tjenestetelefonen under turen.

Ifølge Aftenpostens opptak sa paret at de planlegger en ny tur til Iran i oktober, og at de skal lage dokumentarer og skrive leserbrev på reisen.

Sandberg reagerer slik på at en eller flere journaliststudenter som deltok på arrangementet, har delt opptaket:

– Jeg håper vi har bidratt til at «tysteren» som går på journalisthøyskolen, enten har fått et stort bidrag i studiekassa eller jobb i Aftenposten.

Aftenposten mener arrangementet var å betrakte som en åpen forelesning.

– Arrangementet var en åpen forelesning for journaliststudenter. Så vidt jeg vet hadde de ikke invitert pressen. Det ble tatt et lydopptak. Vi vurderte at informasjonen kunne bringes videre, sier nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen til NRK.

Universitetslektor Asbjørn Olsen ved OsloMet, som arrangerte forelesningen, har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelse om saken.