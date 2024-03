På kvinnedagen 8. mars kunngjorde FNs organisasjon for barn, Unicef, ny statistikk på kjønnslemlestelse.

Nye anslag viser at på verdensbasis lever over 230 millioner jenter og kvinner med kjønnslemlestelse. Dette er 30 millioner flere, 15 prosent økning, siden anslaget i 2016.

Både befolkningsvekst og at flere overlever praksisen bidrar til økningen.

Generalsekretær i Unicef Norge, Maria Greenberg Bergheim. Foto: Carl J Asquini

– Vi ser en urovekkende trend der stadig flere yngre jenter blir utsatt for kjønnslemlestelse, mange før de er fem år, sier Unicef-generalsekretær i Norge, Maria Greenberg Bergheim.

Unicef påpeker at dette er med på å korte ned tidsrommet man har for å forhindre kjønnslemlestelse.

– U lidelige smerter og frykt

– Dette påfører jentene ulidelige smerter og frykt, og det til og med etter foreldrenes ønske og samtykke. Vi må styrke innsatsen for å stoppe denne skadelige praksisen, fastslår Bergheim.

Dette bildet tatt i Gorontalo i Indonesia i februar 2017, viser en liten jente som gråter etter å ha blitt omskåret. Foto: Bay Ismoyo / AFP

Kjønnslemlestelse forkortes ofte som FGM (female genital mutilation).

For å nå FNs mål om å avskaffe FGM innen 2030, melder Unicef at fremgangen må gå 27 ganger raskere enn den gjør i dag.

– Kjønnslemlestelse skader jenters kropper, svekker framtiden deres og setter livene deres i fare, sier den norske Unicef-sjefen.

Gjelder også mange i Norge

Aftenposten delte torsdag en sak om norske kvinner som er kjønnslemlestet. De fortalte at legen Mai Ziyada ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er i gang med en studie på dette som ferdigstilles i 2025.

I 2013 anslo NKVTS at 17.300 jenter og kvinner i Norge hadde vært utsatt for kjønnslemlestelse før de kom til landet.

Ragnhild Elise Johansen, forsker ved seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon ved NKVTS. Foto: Kristoffer Sandven / NKVTS

– Vi vet at i årene etter har ytterligere om lag 25.000 jenter og kvinner kommet til Norge fra høyrisikoland, altså land der det tradisjonelt er praksis for kjønnslemlestelse, sier forsker i medisinsk antropologi og global helse ved NKVTS, R. Elise B. Johansen.

Hun sier at de jobber med å finne ut mer om dette.

– Foreløpig tror vi at det særlig er jenter som blir sendt på ferie, eller det som kalles «moralsk rehabilitering», til hjemlandet eller et naboland som er spesielt utsatt, og at inngrepene i så fall skjer der, sier Johansen.

Høyrisikoland

Ifølge Unicef er kjønnslemlestelse mest utbredt i afrikanske land, der det er 144 millioner tilfeller. 80 millioner er i Asia og 6 millioner i Midtøsten.

Ifølge rapporten er praksisen fremdeles utbredt i 31 land. I Somalia er 99 prosent av kvinnene mellom 15 og 49 år kjønnslemlestet, i Mali 89 prosent og i Sudan og Egypt 87 prosent, ifølge rapporten.

Bestevennene Magfira Kemsur (til venstre) og Mekiya Mude. Magfira fant ut at Mekiya skulle bli utsatt for kjønnslemlestelse, og sa ifra til myndigheter som stoppet det. Bildet er tatt i Etiopia i 2020. Foto: Mulugeta Ayene / UN0410891 / Unicef

Økningen på 15 prosent i Unicefs tall viser at flere jenter og kvinner lever med lemlestelse. Men samtidig betyr befolkningsveksten i områdene der praksisen er vanlig at det ikke nødvendigvis er en større andel som lemlestes.

En av grunnene til at flere overlever FMG, er ifølge Unicef tilgang på antibiotika.

Praksisen har ikke blitt vanligere på verdensbasis, men økningen i antallet jenter som fødes øker raskt i land der praksisen er vanlig.

Unicef mener derfor at det kreves mer målrettede forebyggende tiltak i disse områdene.

Helsearbeider Doris Kemunto Onsomu i Kisii utførte tidligere kjønnslemlesting, og viser i forbindelse med et intervju i 2023 frem utstyret hun brukte. FGM ble forbudt i Kenya i 2011. Foto: Simon Maina / AFP

Organisasjonen oppgir at 40 prosent av jenter og kvinner som lever med kjønnslemlestelse befinner seg i sårbare og konfliktutsatte områder med kraftig befolkningsvekst og helse- og utdanningssystem under press.