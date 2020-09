Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dersom vi ikke får kontroll på smitten i Oslo, må vi vurdere langt strengere tiltak. Et av tiltakene vi ser på er å påby munnbind, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, NRK.

Et eventuelt påbud vil ifølge byrådslederen bli aktuelt på kollektivtrafikk. Men også andre steder hvor det er vanskelig å holde én meters avstand, kan bli aktuelt.

Tirsdag ble det registrert 55 nye tilfeller i Oslo, mot 26 døgnet før, viser tall fra kommunen.

– Vi håper at vi kan unngå et påbud. Jeg vil oppfordre arbeidsgivere til å tilrettelegge for at ansatte kan ha hjemmekontor. Slik at de som ikke kan jobbe hjemmefra får god plass på kollektivtrafikken, sier Johansen.

Oslo kommune vurderer også å påby alle serveringssteder å registrere gjestene. Kommunen har allerede oppfordret alle serveringssteder til å registrere gjestene for å gjøre smittesporing enklere. Men det er ikke påbudt.

RØDT: Alle Oslos bydeler ble mandag farget røde. Nå vurderer kommunen å stramme inn ytterligere. Foto: Olav Juven / NRK

Kraftig smitteøkning

Mandag strammet kommunen i koronareglene i Oslo. Fra tirsdag ble det forbudt å samle mer enn ti personer i private hjem.

Oslo har opplevd en jevn smitteøkning den siste tiden. Mandag ble alle Oslos 15 bydeler farget røde. Det vil si at de har over 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Onsdag var 14 av 15 bydeler røde. Vestre Aker den eneste gule bydelen i Oslo, med 17,9 smittede.

Etterlyser sporingsapp

Arbeidet med smittesporing i Oslo beskrives som svært krevende. Ifølge byrådslederen er utfordringen størst blant dem mellom 20 og 29 år.

Kommunen har sett eksempler på at enkelte unge smittede har vært i kontakt med opp mot 250 personer.

Johansen ber nå helsemyndighetene komme på banen med en ny app for smittesporing.

– Vi trenger at det utvikles en funksjonell app for smittesporing, sier Johansen.