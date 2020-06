Oslo kommune innfører ikke karantene etter demonstrasjoner

Flere steder i Norge har det vært demonstrasjoner for å markere motstand mot rasisme og politivold etter at afroamerikaneren George Floyd døde under en pågripelse i Minneapolis.

Av hensyn til smittevern har noen valgt å innføre karantene for dem som deltok på demonstrasjoner. Og noen velger å ikke innføre karantene.

Oslo kommune innfører ikke karantene for sine ansatte etter demonstrasjonene i sentrum, fredag.

– Oslo kommune har i hele vår oppmuntret til bruk av hjemmekontor for dem som kan, mest av alt for å skjerme kollektivtransporten. Det gjelder fremdeles, uavhengig av fredagens demonstrasjon, opplyser kommunikasjonsrådgiver Cecilie Dahl i Oslos byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid til NTB.

Kommunen opplyser at de følger situasjonen tett og forholder seg til gjeldende regler. De oppfordrer folk til å holde seg hjemme hvis de er syke og teste seg hvis de får luftveissymptomer.

Karantene i Stavanger

Søndag kveld bestemte Stavanger kommune at ansatte som jobber med personer i risikogruppen, og som deltok på demonstrasjonen, må være i hjemmekarantene i ti dager. Alle ansatte får fortsatt full lønn.

Selv om dem som deltok i demonstrasjonen i Stavanger lørdag får lønn i karantene, er det ikke sikkert at det fortsetter slik.

– Vi må nå få kartlagt hvilke rettigheter de ansatte har i en karantene, sier Gunn Claire Westad er direktør for økonomi og organisasjon i Stavanger kommune.

– Det viktige er at vi innfører karantene for dem som jobber med sårbare grupper. Vi holder akkurat nå på med å diskutere hvordan vi kan lage klare retningslinjer hvis de deltar på andre typer arrangementer hvor smittevernreglene ikke kan bli overholdt.

Rundt 1400 demonstranter samlet seg i Stavanger, for å demonstrere. Foto: Magnus Stokka / NRK

Jobber som vanlig

Oslo universitetssykehus har diskutert karantene for sine ansatte, men de har landet på å ikke innføre karantene.

Ansatte som har demonstrert skal møte opp på jobb som vanlig, så lenge de ikke opplever symptomer.

– Vi oppfatter imidlertid ikke at samling i større folkemengder gir oss noen myndighet til å iverksette oppmøteforbud eller karantene fra jobb, sier medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus, Hilde Myhren.

Helse Bergen har heller ikke pålagt karantene og forutsetter at de ansatte følger smittevernreglene, opplyser kommunikasjonssjef Erik Vigander til NRK.

De vet ikke hvor mange ansatte som eventuelt deltok på markeringen i Bergen.

Obosansatte i karantene

Også Obos har bestemt at ansatte som har deltatt på demonstrasjoner må i karantene.

– På mandag er det karantene hvis du har deltatt. Det vil si at du har hjemmekontor og ikke kan innfinne deg på jobb, sier Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Karantene ikke nødvendig

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet har sagt at karantene ikke er nødvendig så lenge folk ikke har symptomer.

Rostrup Nakstad advarer likevel om at mange kan bli smittet etter en demonstrasjon.

– Samler man mye folk på ett sted, så er sannsynligheten for at en av dem kanskje er syk, uten at vedkommende selv vet det, ikke neglisjerbar. Da kan vi få en superspreder-situasjon, hvor man er tett på hverandre, og en person smitter veldig mange. Da har vi plutselig et lite utbrudd i Oslo, og det ønsker vi å unngå, sa Nakstad til NRK.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, frarådet å samle seg for å demonstrere.