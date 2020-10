Oslo kommune følger ikke opp brudd på enmeterskrav – mener reglene er uklare

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Søndag formiddag er fem venninner ute og spiser lunsj på Aker brygge. Bordet ble bestilt på forhånd, men det er ikke en meter mellom sitteplassene. Rundt bordet er det to sofaer og en stol til fem personer.

I forskriften om avstand på serveringssteder står det at når gjestene kommer skal serveringssteder sørge for at det er en meter mellom sitteplassene.

Men det står ikke noe om utestedet skal sørge for at meteren holdes gjennom hele besøket.

Oslo kommune mener forskriften skaper usikkerhet og har sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, der de ber om en klargjøring.

Fram til det, skal ikke kommunen reagere på regelbrudd når det kommer til avstand.

– Inntil vi har fått avklaring fra Helse- og omsorgsdepartementet og denne er kommunisert ut til bransjen, vil Oslo kommune være tilbakeholdne med å sanksjonere brudd på 1-meterskravet mellom gjester, sier direktør i Næringsetaten Gunnhild Haugen.

Også i Trondheim kommune er forskriften om avstand et tema for diskusjon.

– Vi venter på svaret som Oslo kommune får fra departementet, og forskriften skal diskuteres ved fredagens storbymøte, sier kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden.

Forskriften om avstand Ekspandér faktaboks I covid-19-forskriften står det følgende: «Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.»

Helsedepartementet uenig

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt brevet fra Oslo kommune, og det er til behandling.

I en e-post til NRK skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie at serveringsstedene har ansvaret for å legge til rette for at gjestene kan holde avstand. Så må gjestene selv sørge for å holde meteren.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er uenig i at reglene om avstand er uklare. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi som er gjester må selv ta ansvar for å faktisk holde avstand til hverandre når vi er ute, sier Bent Høie.

Med de nye reglene som ble innført forrige uke, mener Høie at det skal være klart at det må være en meter avstand mellom stolene når gjestene kommer.

– Vi mener ikke at reglene er uklare, men hadde behov for å presisere at serveringsstedene skal sørge for at det er tilrettelagt for at gjestene kan holde minst en meters avstand både når de booker og ankommer, sier Høie.

– Må redusere antall gjester

Serveringssteder kan holde åpent så lenge driften er smittevernfaglig forsvarlig.

Det innebærer å sørge for at besøkende og ansatte kan holde en meter avstand, og at det er gode rutiner for rengjøring og hygiene. Gjester fra samme husstand kan sitte nærmere hverandre.

– Serveringssteder skal ha tilstrekkelig avstand mellom bord og stoler. De må redusere antallet gjester slik at avstandsregelen kan overholdes. Hvis ikke kan de risikere å bli stengt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog påpeker at det er viktig å holde avstand til alle som du ikke bor sammen med. Foto: Jil Yngland / NTB

Serveringsstedet skal minne besøkende om at de bør holde avstand til folk de ikke bor sammen med.

– Hold minst en meters avstand til andre mennesker til enhver tid, hvis ikke det er de man bor sammen med til daglig, sier Guldvog.

Færre gjester, lavere omsetning

Kommunikasjonsdirektør i NHO reiseliv Merete Habberstad, forteller at serveringssteder allerede har gjort mye for å hindre smitte.

– Serveringsstedene har gjort en rekke tiltak både når det gjelder å ha mindre mingling, forsterket renhold og avstandsbegrensning. Dette har allerede gitt økte kostnader samtidig som antall gjester er kraftig redusert, og dermed også redusert omsetningen, sier Habberstad.

Merete Habberstad forteller at presiseringen om at det må være en meter mellom alle sitteplasser betyr at det ikke lønner seg å holde åpent. Foto: Per Sollerman / NHO Reiseliv

Å praktisere de nye reglene for avstand sier hun er krevende for mange. Noen er redd for konkurs når det må være en meter mellom alle.

– Utelivsnæringen ønsker å støtte opp om smittevernarbeidet, og mange har hatt god dialog med lokale myndigheter, funnet gode løsninger og fulgt bransjeveiledere. For en del kan nok den siste presiseringen bety at det dessverre ikke vil lønne seg å holde åpent, sier Habberstad.