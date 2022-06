Oslo pride avlyser markering

Arrangørene bak den planlagte pride-markeringen på Rådhusplassen i Oslo klokken 19.30 mandag, har valgt å avlyse arrangementet.

Politiet kom mandag ettermiddag ut med en tydelig anbefaling om at arrangementet måtte avlyses. Arrangementet er derfor avlyst, skriver Oslo pride i en pressemelding.

– Vi er lei oss for at vi nok en gang må ut med et budskap om at en pride-markering nok en gang må avlyses. Det er feil, slik politiet påstår, at dette var ment å være et lite arrangement. Vi forstår at folk nå er frustrerte og likevel ønsker å samles. Det vil dessverre bli uten innslag, appeller og musikk fra scenen på rådhusplassen, sier leder Inger Kristin Haugsevje.