Oppfordrer ambassadene: Bytt ut champagne med norsk sider

Det har skjedd en liten sider-revolusjon de siste 20 årene, ifølge Olav Bleie. Han er nestleder i Hardanger Siderprodusentlag.

– Det som skjer i Hardanger og over hele landet nå, er at siderproduksjonen og kvaliteten er helt i verdensklasse, sier han.

Bleie er en av Hardangers mer enn 20 siderprodusenter. Gården hans ligger i Vikebygd, mellom Odda og Utne. Her produserer han opp mot 160.000 flasker i året, som stort sett havner i hyllene hos Vinmonopolet.

VINTER I VIKEBYGD: På Olav Bleies gård produseres tusenvis av liter med Alde sider. Foto: Olav Bleie

Norsk Piemonte

Gården hans – og andre siderprodusenter får også besøk av turister som både smaker på varene, og handler.

Bare i den lille bygda hans i Sørfjorden er det seks produsenter. Det arrangeres turer med båt hvor turistene besøker sidergårder, går litt på fjelltur og spiser god mat.

– Så vi har bygget opp noe som ligner på en norsk versjon av Piemonte, kan du si.

Utfordrer utenriksministeren

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) mener at kvaliteten på norsk sider nå er blitt så god, at den norske utenrikstjenesten må kjenne sin besøkelsestid.

– Jeg vil utfordre utenriksministeren til å sørge for at det serveres norsk sider på norske ambassader, når det er anledninger hvor en serverer sprudlende drikkevarer, sier han.

STOLTE: – Vi må være like stolte av norsk sider som franskmenn er av sin champagne, sier Sveinung Stensland (H). Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Noe champagne-forbud er det imidlertid ikke snakk om, ifølge Stensland.

– Vi skal selvfølgelig ikke detaljstyre alt dette. Men jeg vet at en franskmann ville reagert dersom det ble servert prosecco på en fransk ambassade, og vi må være like stolte av norsk sider som franskmenn er av sin champagne, sier han.

Fra Hardanger hilser Olav Bleie utspillet velkommen.

– Sider til en velkomstdrink eller til forskjellig mat er midt i blinken. Den er tørr, den er sprudlende og den tar seg godt ut, sier han.

Bare franske viner

Ved den franske ambassaden i Oslo, serveres det bare fransk vin.

Kjøkkensjef er Alice Gundersen, som har mange års erfaring fra restauranter i Frankrike. Hun tar oss med til en vinkjeller fylt med flasker fra en rekke av de franske vindistriktene.

BARE FRANSK I HYLLENE: Kjøkkensjef Alice Gundersen ved den franske ambassaden i Oslo er stolt av franske vintradisjoner. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– Bare fransk?

– Bare fransk, ja. Det blir bare fransk på den franske ambassaden, svarer hun.

– Er det tenkelig at du kunne tatt inn en spansk cava, for eksempel?

– Nei, da blir det Cremant i så fall, svarer hun lattermildt.

– Det blir ikke nødvendigvis champagne, men bobler fra Frankrike, legger hun til.

Også ostene som serveres gjester er franske. Men også norske råvarer finner vei til kjøkkenet på ambassaden, som grønnsaker, and og kanin.

– Mye som kan brukes til franske oppskrifter, franske klassiske retter, sier Gundersen.

Ingen regler

Det er ifølge Utenriksdepartementet ingen regler eller pålegg om at norske utenriksstasjonene skal servere norskprodusert drikke på mottakelser eller middager.

Men det betyr ikke at det ikke skjer, dersom det er mulig.

– Vi gjør dette hos meg, og jeg er sikker på at mange av kollegene mine også gjør det når det passer og anledningen byr seg, sier ambassadør Petter Ølberg i Tyskland.

En slik anledning var det da en tysk forfatter nylig presenterte en bok om gourmetnasjonen Norge, hjemme hos Ølberg.

– Her har vi da en norsk kokk som laget mat, og vi serverte sider som aperitiff før det hele startet, sier han.

– Så det med å bytte ut cava eller champagne med sider er ikke noe ukjent for deg?

– Nei, vi gjør det når vi kan og når det passer. Og det er en fin anledning til å få i gang samtalen, for da snakker man om noe som er norsk. Nå er ikke sider ukjent i et land som Tyskland, men det er likevel spennende når du har et norsk produkt du kan fortelle om, sier han.

Ikke en spesiell drikk som gjelder

– Vi skal servere norsk mat på norske ambassader, sier Anniken Huitfeldt (Ap) til Nyhetsmorgen i NRK.

– Norsk sider går veldig bra og det er et mål at vi serverer det, men også annen norsk alkohol enten det er sprit eller øl.

Huitfeldt nevner også andre norske matvarer som reinsdyrkjøtt, laks, torsk eller kongekrabbe.

– Så det å si at det er en spesiell drikk som gjelder uansett, tror ikke jeg er noe lurt.

Hun tror ikke det er motiverende å komme med klare retningslinjer på hva som skal serveres eller ikke.