Omstridt russetreffarrangør konkurs

ROK har i en årrekke arrangert russetreffene på Tryvann, før Tryvann Drift tok over arrangementet i år.

I dag skrev Dagens Næringsliv at eventselskapet, som ble etablert i 2004, er slått konkurs, ifølge en melding til Brønnøysundregistrene.

Mie Skard er eier av både Rok og selskapet NPC. Sistnevnte kom inn på arrangørsiden av Tryvanntreffet i 2018.

Skard har ikke besvart noen av avisens henvendelser i ettermiddag

Slitt med stor gjeld

Under en rettssak på Lillehammer i mai i år kom det frem at Rok hadde milliongjeld og slet med å betale leverandører.

Selskapet har fått har kritikk fra russ, konkurrenter og tilsyn.

I 2018 ble russetreffet på Tryvann avlyst grunnet store snømengder, til tross for at politiet ikke hadde noen innvendinger på at arrangementet kunne gå som planlagt.

Et halvt år senere hadde forbrukerrådet hadde meklet i rundt 40 saker for dette årets russekull.

Sakende gjaldt først og fremst klær og effekter som ikke kom, festivalbilletter som ikke gjaldt, busslogoer som ikke ble malt og russebiler som sto.

ROKs manglende evne til å refundere kjøpte billetter til det avlyste russetreffet ble også omtalt i saken.