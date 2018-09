Forbrukerrådet advarer russen

– Allerede i 1. klasse på videregående starter russekjøret og presset mot 16- åringer. Vi synes det er et altfor stort press, og vi er opptatt av at de forstår hva som er lurt å gjøre og ikke, sier Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet meklet i rundt 40 saker for fjorårets russekull. Sakene gjaldt først og fremst klær og effekter som ikke kom, festivalbilletter som ikke gjaldt, busslogoer som ikke ble malt og russebiler som sto.

– Russen er en ung og sårbar forbrukergruppe som kjøper dyre effekter og busser, og det er en del bedrifter og personer som skor seg på det og utnytter situasjonen, sier Høst.

Fikk aldri refusjon

En av dem som gikk i en av russefeiringens mange fallgruver i fjor, er Borgny Louise Gløersen (19). Hun var tidlig ute og kjøpte tilbudsbilletten til de to helgene med russefeiring på Tryvann for rett under 2.000 kroner.

PROBLEMER: Borgny Louise Gløersen (19) har enda ikke fått tilbake pengene etter at Rok AS avlyste første helgen med russefeiring på Tryvann i år. Foto: Privat

Så avlyste arrangøren av russefesten på Tryvann, Rok AS, den første helgen på grunn av store snømengder i området, til tross for at politiet ikke hadde noen innsigelser.

– Dermed forsøkte jeg å få pengene tilbake, sier Gløersen.

Arrangøren viste til en refusjonsmulighet etter at NRK tok kontakt, og sa de ville rette seg etter Forbrukerrådets råd. Men Gløersen, som hadde vært tidlig ute for å skaffe seg en tilbudsbillett, ville endt opp med under 100 kroner i refusjon.

Klaget til Forbrukerrådet

Gløersen sendte meldinger frem og tilbake, men kom ingen vei med arrangøren. Så tok hun kontakt med Forbrukerrådet.

– Jeg endte opp med å få medhold i min sak. Forbrukerrådet prøvde å ta kontakt med Rok AS, men fikk aldri noe svar.

Fjorårets russepresident, Johannes Uthaug, kjenner også til andre avlyste russearrangementer hvor mange russ har hatt problemer med å få igjen penger.

Høst i Forbrukerrådet forteller at om man ikke kommer noen vei, kan man klage saken videre til forbrukerklageutvalget.

DIALOG: Pia Cecilie Høst er leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

– Hvis du får medhold i forbrukerklageutvalget, men fremdeles ikke får pengene, da har du dom på kravet ditt og kan gå rett til namsmannen som vil prøve å få tak i pengene for det. De har større sanksjonsmuligheter enn en privatperson.

– Hva tenker dere om at unge forbrukere, en sårbar gruppe, på 18 år må ta disse stegene selv?

– Vi synes ikke det er bra. Det er derfor vi går ut med informasjon, for å råde disse unge forbrukerne til hva som er lurt å gjøre og ikke. Veien kan bli lang og dyr, avslutter Høst.

NRK har forsøkt å få svar fra daglig leder i Rok AS, Mie Skard, uten å lykkes.