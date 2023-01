– Dette er en fantastisk nyhet for NRK. En viktig del av vårt oppdrag som allmennkringkaster er å samle folk rundt store idrettsbegivenheter, og det er ingen arrangementer som kan måle seg med OL, sier kringkastingssjef i NRK Vibeke Fürst Haugen.

Hun mener avtalen er strategisk viktig for NRK og at den er innenfor forsvarlige økonomiske rammer når rettighetsperioden inntreffer.

Kringkastingssjef i NRK Vibeke Fürst Haugen. Foto: Ole Kaland / NRK

Det er Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) som har sikret OL-rettighetene for hele det europeiske markedet.

– Vi har kjempestore forventninger til dette. Og jeg må bare si til alle sammen, gratulerer. Nå skal vi brette opp ermene og gjøre dette til en kjempestor opplevelse for publikum. Jeg er så glad!

Da sa kringkastingssjefen da hun i dag informerte sportsredaksjonen i NRK, til entusiastisk applaus.

Alle de store øyeblikkene på NRK

Avtalen sikrer NRK muligheten til å sende samtlige OL-øvelser på TV, radio og nett.

Rettighetsperioden gjelder følgende olympiske leker:

Vinter-OL i 2026 i Milano/Cortina

Sommer-OL i 2028 i Los Angeles

Vinter-OL i 2030 (arrangør ikke avklart)

Sommer-OL i 2032 i Brisbane.

Kringkastingssjefen vil ikke si noe om hvor mye penger rettighetene har kostet NRK.

– Kommer dette til å påvirke resten av tilbudet fra NRK?

– Vår vurdering er at dette er så viktig for oss at da må vi gjøre de nødvendige prioriteringene for å få det til. Men vi skal fortsette å levere på hele bredden av oppdraget vårt, selv om vi skal ha OL, sier Fürst Hauge.

Uforglemmelige øyeblikk

Sportsredaktør i NRK, Espen Olsen Langfeldt, kaller det en stor dag for alle som er glade i idrett.

– OL er det største som skjer innen idretten, så dette gleder vi oss vanvittig til! Det er en langsiktig avtale som kommer hele det norske publikum til gode. Vi har det beste laget i alle ledd, og vi skal følge både de norske og de utenlandske stjernene tett i kampen om olympiske medaljer.

Sportsredaktør i NRK, Espen Olsen Langfeldt Foto: Christian Breidlid / NRK

– Hele NRK skal gjøre dette til uforglemmelige øyeblikk, sier sportsredaktøren.

Rettighetene føyer seg inn i rekken av store sportsbegivenheter på NRK i årene som kommer. Publikum kan se frem til blant annet fotballmesterskap for kvinner og menn, Ski-VM, friidretts-VM, samt OL fra og med 2026.

Andre store sportsrettigheter NRK sitter på i dag Ekspandér faktaboks Fotball-VM 2023 for kvinner

Fotball-EM 2024 og 2028 for herrer

Fotball-VM 2026 for herrer

VM i skiskyting til 2026

VM i nordiske grener i 2023 og 2025

Friidretts-EM og –VM til 2029

Paralympics i Paris 2024



14 år siden sist

Rettighetene til å sende OL på NRK kommer etter at EBU og Warner Bros. Discovery (WBD) kom til enighet med Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Avtalen sikrer også WBD parallellrettigheter til å sende lekene for abonnenter i Norge fra 2026–2032.

Runar Østmo, rettighetssjef i NRK, og president i EBU Sports Committee. Foto: Dunskie Borg

– I dagens rettighetsmarked er allmennkringkastere i Europa helt avhengige av samarbeidspartnere for å kunne sikre seg slike attraktive rettigheter, sier Runar Østmo, rettighetssjef i NRK, som også er president i EBU Sports Committee.

Sist NRK hadde OL-rettighetene på alle plattformer var sommer-OL i London i 2012. TV 2 viste de to påfølgende lekene, mens Warner Bros. Discovery sitter på TV-rettighetene alene i perioden 2018 til og med 2024.