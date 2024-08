Økt kokainbruk – Vedum peker på Solberg

– Det er ingen tvil om at det ble opplevd som en slags legitimering når landets daværende statsminister sa at det å ha ganske store brukerdoser av for eksempel kokain ikke skulle kunne straffes, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum tar imot NRK på kontoret sitt i Finansdepartementet. Han mener den forrige regjeringens rusreform bidro til å sette et slags godkjentstempel på bruk av ulovlige rusmidler.

Han beskylder Høyre-lederen for å ha opptrådt uansvarlig og uklokt.

Peker på Solberg

– Når du er statsminister, så har du stor gjennomslagskraft. Og når landets statsminister ønsker å avkriminalisere narkotika – ikke bare hasj, men kokain, amfetamin, tunge rusmidler – så blir det også misbrukt av andre.

– Men hvor stort ansvar mener du Solberg har for økt kokainbruk?

– Det er selvfølgelig hver enkelt som bruker det, som gjør den handlingen, men du har også et ansvar når du foreslår det.

– Hva bygger du det på? Er det noe du mener, eller kan du påvise en faktisk årsakssammenheng?

– Det er noe jeg mener. Det er en holdningsendring blant ungdom. Mange har trodd at det er mer lovlig.

– Men tror du så mange 16-17-åringer i dag faktisk har fått med seg hva som skjedde i regjering for fire-fem år siden?

– Normer endres over tid. Så selvfølgelig er det bildet sammensatt. Men når en statsminister sier at hun ønsker å avkriminalisere kokain, at det ikke skal være straffbart å ha ganske store mengder kokain med seg, så kan det bli opplevd som et godkjentstempel, sier Vedum og fortsetter:

– Det ansvaret hviler selvfølgelig på Solberg.

Ber Høyre snu

Vedum gjentar at regjeringen nå jobber med lovendringer som skal gi politiet nye og utvidede fullmakter til å kontrollere, ransake og beslaglegge ulovlige rusmidler. Han mener dette er helt nødvendig for å hindre økt narkotikabruk blant unge og avsløre langere og bakmenn.

Sp-lederen er skuffet over manglende støtte fra Høyre i dette arbeidet. Han mener partiet tvert imot motsetter seg forsøkene fra regjeringen på å utruste politiet med nye virkemidler og verktøy.

– Istedenfor å skyte ned alt, så bør Høyre være med og se om vi kan gjøre innstramminger. Det er det ansvarlige. Norge blir ikke et bedre land av at vi har mer narkotika på våre skoler og blant ungdom, sier han.

– Men kokainbruken øker også kraftig i andre land, som ikke har en tidligere Solberg-regjering å skylde på?

– Det er internasjonale krefter i mange land som snakker for en legalisering av narkotikapolitikken. Så mener jeg alle bærer et ansvar for det vi ser. Det er ikke sånn at Erna Solberg har det fulle og hele ansvar. Men jeg mener at politikken de førte, er en oppskrift på mer rusbruk blant ungdom.

– Så hva mener du Solberg bør gjøre nå?

– Sette seg ned sammen med regjeringa og se på hvordan vi kan gi politiet flere virkemidler og legge bort tanken om at avkriminalisering gjør Norge bedre. Jeg håper Solberg blir med oss i kampen mot narkotika, sier Vedum.

Solberg: Helt bak mål

– Vedum har ikke noe grunnlag for å si dette. Rusbruken har gått opp i alle land rundt oss, sier Erna Solberg til NRK.

Hun kaller Vedum «høyrøstet og brautende».

AVVISER: – Helt bak mål, sier Høyre-leder Erna Solberg om påstandene fra Vedum. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

– Det er ingen fakta bak det han sier. Dette er bare en unnskyldning fra Vedum for at de i tre år har sittet uten å levere en rusreform, fortsetter hun.

– Men han peker også på at Høyre ikke vil gi politiet nye fullmakter?

– Politiet skal ha en mulighet til å etterforske disse sakene. Det lå i vår reform knyttet til rus også.

– Men Vedum mener dere blokkerer for forslag som skal gi politiet nye virkemidler?

– Foreløpig har ikke regjeringen kommet med noe forslag. Vi må se hva de kommer med først.

– Han sier din retorikk og politikk gjør at unge nå har et inntrykk av at det ikke er farlig å bruke narkotika?

– Det er det jo ikke noe belegg for. Og det har han heller ikke noe dokumentasjon for. Så dette er bare helt bak mål.