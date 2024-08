MDG-lederen vil la staten selge cannabis

– Vedums «war on drugs» vil feile. Vi løser ikke kriminalitetsutfordringene ved å sende mer politi på de unge som ruser seg. Vi må strupe gjengenes viktigste inntektskilde: Salg av rusmidler, sier partileder Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne til NRK.

Hermstad møter NRK på Vaterland i Oslo, der salg av narkotika har foregått ganske åpenlyst i mange år.

VATERLAND: Arild Hermstad mener staten bør overta salget av cannabis, som i dag foregår illegalt på Vaterland og andre steder i Oslo. Foto: Magnus Thoren / NRK

Han har ingen tro på strategien mot ungdomskriminalitet som Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte i VG tidligere denne uka.

Det er særlig punktet om «å stoppe narkotikaen», blant annet ved å gi politiet flere virkemidler for kontroll og sanksjoner, som provoserer MDG-lederen.

– I stedet for å forsøke svenskenes mislykkede ruspolitikk, straffe rusbrukerne og ikke tørre å ta debatten om legalisering, må regjeringen lære av Tyskland og en rekke andre land, sier Hermstad.

Statlig narkosalg

Hermstad vil ha slutt på straff for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. Han vil legalisere cannabis og tillate regulert omsetning i offentlig regi. Hensikten er å strupe inntektskilden til de kriminelle.

INGEN TRO: Arild Hermstad i MDG har ingen tro på strategien til regjeringen. Foto: Magnus Thoren / NRK

– På den måten vil vi ta fra gjengene deres viktigste inntektskilde, nemlig illegalt salg av cannabis. Det bidrar til at noen tjener seg rike og blir forbilder for unge mennesker, som opplever utenforskap og mangel på mestring, sier Hermstad.

– Hvorfor stoppe med cannabis og ikke tillate salg av andre og tyngre stoffer?

– Hovedutfordringen i dag er at ungdomsgjengene lever ganske høyt på cannabis-salg. Det er det som er hovedinntektskilden deres. Så vi vil begynne med det.

– Men de tjener jo penger på å selge kokain også?

– Det er klart at det også finnes illegal omsetning av alkohol og en haug med andre rusmidler. Men hvis du begynner med å regulere cannabis, så tar du vekk hoveddelen av økonomien.

De som mener cannabis burde legaliseres peker på at forbudet i praksis ikke hindrer tilgangen på cannabis nå. Andre er skeptiske, og mener det finnes for mange negative effekter av cannabisbruk. Burde det legaliseres i Norge? Du trenger javascript for å se video. De som mener cannabis burde legaliseres peker på at forbudet i praksis ikke hindrer tilgangen på cannabis nå. Andre er skeptiske, og mener det finnes for mange negative effekter av cannabisbruk. Burde det legaliseres i Norge?

Grepet er bare ett av flere som MDG nå legger fram mot ungdomskriminaliteten (se faktaboks). Stikkord er jobbtiltak for unge, flere områdesatsinger, styrking av barnevern og psykisk helsevern samt økte bevilgninger til idrett og kultur.

– Ensidig satsing på mer politi og straff vil ikke fungere, det er naivt å tro, sier Hermstad.

MDGs tiltak mot ungdomskriminalitet Økte overføringer til områdesatsinger, ungdomsjobber og tidlig innsats i skolen for å hindre frafall og utenforskap.

Styrke barnevernet og satse på tverrfaglig samarbeid, som U16 i Tromsø, hvor barnevern, skole, politi og foreldre bidrar til tidlig innsats for å forebygge kriminalitet blant barn ned i 12-13 årsalderen.

Mer satsing på idrett, kultur og andre fritidstilbud som ungdomsklubber, særlig i utsatte områder.

Avkriminalisering av narkotika. Offentlig regulert salg av cannabis. Møte rusbrukere med hjelp framfor straff.

Styrke kriminalomsorgen og sikre at alle unge får sone i ungdomsfengsel og ikke blant voksne.

Hjelpegaranti for psykisk helsehjelp til unge. MDG vil sikre maks én ukes ventetid for å fastsette første møte mellom pasient og barn. Unge skal vente maks 20 dager før de får hjelp med rusavhengighet og psykiske lidelser. Ansette flere helsesykepleiere og sosialarbeidere i skolen og økt kompetanse og ressurser for psykisk helse i barnevernet.

Styrke EXIT-programmet og utvide til flere byer enn Oslo, for å hjelpe folk ut av gjengmiljøer.

Venstre-støtte

Det er første gang MDG-lederen selv offentlig tar til orde for legalisering av cannabis. Men partiet fremmet i fjor et representantforslag om legalisering på Stortinget, som fikk støtte av Venstre.

Programkomiteen i Venstre går inn for «strengt regulert omsetning av cannabis». Dersom forslaget blir vedtatt av landsmøtet neste år, vil det være første gang at et borgerlig parti går inn for legalisering.

Men akkurat hvordan den offentlige omsetningen skal se ut, hadde ikke Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn noe svar på da Vårt Land tidligere i sommer utfordret ham.

– Jeg skal ikke gi noen forhåndskonklusjon, men det blir ikke snakk om noe liberalt regime. Det skal være streng kontroll på omsetningen og hvem som kan kjøpe, svarte Rotevatn, som leder partiets programarbeid foran stortingsvalget neste år.

Ny cannabis-lov feires i Berlin Du trenger javascript for å se video.

SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland har også tatt til orde for legalisering. Han håper å få standpunktet inn i partiprogrammet på landsmøtet neste år.

Ungdomspartiene til Venstre, MDG, SV, Rødt og Frp går allerede inn for legalisering og tidligere i år gjorde Unge Høyre-leder Ola Svenneby det samme.

– Hadde hasjomsetningen blitt overført eksempelvis til pol eller apoteket, så hadde inntektsstrømmene til gjengene krympet inn, sa Svenneby til VG i mai.

Avvises blankt

Venstre og MDG har i øyeblikket bare elleve av 169 stortingsrepresentanter bak seg. Så veien fram til legalisering av cannabis er lang.

Hjemme på gården i Stange er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kategorisk avvisende til legalisering. I likhet med Ap, Frp og KrF vil Senterpartiet heller ikke avkriminalisere bruk og besittelse, slik den forrige regjeringen gikk inn for.

– Å si ja til cannabis, hasj, marihuana vil gjøre det vanskeligere å få ned rusbruken i Norge. Jeg mener det er veldig uklokt, sier han til NRK.

NEI: Å legalisere cannabis er uaktuelt for regjeringen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Her med hunden Molly hjemme på gården. Foto: Arne Sørenes / NRK

Han sier regjeringen har startet et lovarbeid som skal gi politiet flere virkemidler for blant annet ransaking.

– Det å gi opp, som jeg opplever MDG her gjør, er helt feil retning å gå. Vi må styrke politiets arbeid og ikke sette et godkjentstempel på bruk av narkotika.

– Hermstad sier du fører en krig mot narkotika som ikke vil lykkes?

– De aller fleste i Norge bruker ikke narkotika. Å si at hasj skal bli lovlig, vil gjøre at mange flere kommer til å bruke det. Og suget etter den type rusmidler vil bare bli enda større. Da må vi ha en egen industri som lager det. Jeg mener det er helt feil, sier Vedum.

AVVISENDE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Er det ikke et poeng at man ve å legalisere narkotika fratar gjengene en stor del av inntektsgrunnlaget?

– Vi må gå etter pengestrømmene, og det kommer vi i regjeringa til å gjøre. Men mer rus skaper mer problemer. Vi må ikke late som, overfor ungdom, at det er greit, for det skaper så mange samfunnsutfordringer, sier Vedum.

Også Frp-leder Sylvi Listhaug er kategorisk i sin avvisning av forslaget fra MDG.

– Å tro at dette løser problemet, er å tro på julenissen. Fremdeles vil disse gjengene kunne selge cannabis og ikke minst kokain, heroin og alle de andre narkotiske stoffene, sier hun til NRK.