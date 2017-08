Statens strålevern mener faren for atomulykker er blitt større enn før. Det skyldes både at atomkraftverk i Europa blir stadig eldre, og at spenningen mellom Russland og vesten har økt.

– Det har blitt en økende frekvens av atomubåter langs Norges kyst, både allierte som kommer på besøk og av russiske ubåter som patruljerer langs kysten helt ned til Storbritannia, sier seksjonssjef Astrid Liland i Statens strålevern.

Seksjonssjef Astrid Liland i Statens strålevern. Foto: Statens strålevern

Verdens største atomubåt på tur

Akkurat nå er verdens største atomubåt, den russiske «Dmitrij Donskoj» på vei nordover langs norskekysten, etter et opphold i Østersjøen.

Ved 21-tida søndag kveld var ubåten utenfor kysten av Trøndelag.

– Den går på nordlig kurs i internasjonalt farvann, sier major Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter. Tyfon-ubåten ble bygd på 1970-tallet for å kunne ha 200 atomstridsholder ombord. Den er 172 meter lang og drives av to atomreaktorer

Pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, major Brynjar Stordal. Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret

Økt trafikk med atomdrevne ubåter betyr større fare for uhell, mener altså myndighetene.

– Det er viktig at jodtabletter er tilgjengelige i alle kommuner i landet. En ulykke med en slik reaktordrevet ubåt kan jo skje langs hele kysten, sier Astrid Liland.

Jodtabletter kan forebygge kreft i skjoldbruskkjertelen hos barn og unge etter atomulykker. Nå vil myndighetene ha slike tabletter tilgjengelig over hele landet fordi de mener faren for atomulykker har økt. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Kan forebygge kreft

– Det viktigste ved utslipp av radioaktivt jod er å holde seg innendørs. Men jodtabletter kan bidra til å forebygge kreft i skjoldbruskkjertelen hos barn og unge, sier fungerende avdelingsdirektør Eirik Rødseth Bakka i Helsedirektoratet.

Fungerende avdelingsdirektør Eirik Rødseth Bakka i Helsedirektoratet. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Nå skal en arbeidsgruppe foreslå hvordan tablettene best kan gjøres tilgjengelig for målgruppa: Barn og unge under 18 år, gravide og ammende kvinner over hele landet.

– Skal tablettene ha virkning må de tas i løpet av noen timer etter eksponering for radioaktivt jod. Det forutsetter at de raskt er å få tak i, sier Rødseth Bakka.

Millioner av tabletter på lager

På et stort lager hos Norsk Medisinaldepot i Oslo ligger en viktig del av norsk atomberedskap stablet i høye hyller.

– Her er det 43 paller med jodtabletter, sier Per Fossen, som er sjef for dette lageret.

Ifølge Helsedirektoratet er det lagret om lag 300.000 pakninger eller tre millioner jodtabletter her.

Nato-ubåter på besøk

På grunn av nærheten til atomanleggene på Kolahalvøya har kommunene nord for Salten allerede jodtabletter liggende. I tillegg er det jodtabletter i Bergen, der marinebasen Haakonsvern fra tid til annen får reaktordrevne ubåter fra Nato-land på besøk. Skedsmo og Halden kommuner har jodtabletter på grunn av forskningsreaktorene der.

Resten av landet er avhengig av leveranser fra lageret i Oslo i tilfelle utslipp av radioaktivitet. Det vil myndighetene nå gjøre noe med.

– Her har vi 43 paller med jodtabletter, sier Per Fossen i Norsk Medisinaldepot i Oslo. Snart blir jodtabletter trolig spredt til alle kommuner i landet. Foto: Kjartan Rørslett / NRK