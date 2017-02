Økokrim frykter eiendom blir brukt til å hvitvaske penger

– Vi er vant til at tallene går opp og ned, men vi har sjelden sett så store endringer. En dobling fra 2015 til 2016 er spesielt, sier Sven Arild Damslora i Økokrim til Dagens Næringsliv.

Han leder enheten for finansiell etterretning, og sier at Økokrim ofte ser at utbytte fra straffbare handlinger kanaliseres til fast eiendom:

– Det er en betydelig fare for at også eiendom blir brukt til hvitvasking, sier han til DN.

I 2016 var økningen i antallet rapporter fra alle rapporteringspliktige på 86 prosent sammenlignet med året før. Antall rapporter fra eiendomsmeglere er tredoblet fra 45 til 134.

Vanlig å betale bolig kontant

Christian Dreyer i bransjeorganisasjonen Eiendom Norge sier bransjen har jobbet tett med Økokrim og Finanstilsynet de siste årene. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Christian Dreyer i bransjeorganisasjonen Eiendom Norge sier bransjen har jobbet tett med Økokrim og Finanstilsynet de siste par årene.

– Årsaken til økningen er ikke mer grums, men at rutinene er blitt endret slik at det sendes flere tips, sier han.

Blant annet går alarmen hos eiendomsmeklerne hvis boligkjøper henter penger fra flere utenlandske bankkonti eller betaler hele boligen kontant:

Mange betaler boligen kontant, og da stiller boligmeklerne tilleggsspørsmål om hvor pengene kommer fra. Foto: Stian Lysberg Solum, Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det er helt vanlig å betale den kontant hvis man har solgt en bolig eller arvet penger. Men rutinen at vi skal stille noen tilleggsspørsmål, sier Dreyer til NRK.

Boligsalg selv ved mistanke

Mistenkelig er det også når kjøper har blitt enige om pris langt under markedsverdi:

– Det er typisk i slike tilfeller at det kan være snakk om hvitvasking, mener Dreyer.

– Tror du det er mer hvitvasking nå som boligprisene har skutt i været?

– Jeg kan ikke avvise at det er det, men tror ikke prisvekst er en viktig årsak, sier Dreyer, og legger til at salget av boligen går som normalt selv om de tipser Økokrim.

– Så er det opp til Økokrim å agere på det vi har rapportert inn, sier Dreyer.