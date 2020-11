Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hun understreker samtidig at det ikke betyr at faren er over.

– Det har skjedd en forbedring, men nå er jeg opptatt av å si at det ikke er tilstrekkelig til å snu det hele, sier Stoltenberg.

Smittetallet R har ifølge FHI falt fra 1,4 til 1,2 i november. Det betyr at én person i snitt smitter litt flere enn en person videre.

Både Helsedirektoratet og FHI tror utflatinga skyldes de strenge smittetiltaka som er satt inn, men at det er for tidlig å si sikkert.

– Situasjonen er fortsatt alvorlig. Vi kan ikke senke skuldrene, sier helseminister Bent Høie.

Han mener talla må betydelig mer ned før vi kan si at smitten går riktig vei.

Helsedirektør Bjørn Guldvog minner om at vi «ikke må ta seieren på forskudd», men stå løpet ut, fordi vi ikke vet hvordan utviklinga blir.

300 døde

300 personer har dødd av sykdom relatert til covid-19, ifølge FHI.

Siste døgn er det meldt om 594 nye smittetilfeller i Norge. Det er 46 flere enn dagen før. De siste sju dagene er det registrert til sammen 3599 nye smittetilfeller.

143 personer er innlagt på norske sykehus med covid-19. 15 av dem behandles med respirator, viser tallene fra Helsedirektoratet.

Personer født utenfor Norge sto for 40 prosent av nye smittetilfellene i uke 46, viser FHIs ukerapport. Over halvparten av dem som lå på sykehus på grunn av covid-19, var født utenfor Norge.

550 bortvist fra grensa på grunn av pandemien

Rundt 550 personer ble bortvist fra Norges grense den siste uka. De fleste på Oslo lufthavn eller på grensa til Sverige.

I rundt 300 saker handlet det om reisende som manglet dokumentasjon på negativ koronatest. 350 personer er sendt på karantenehotell.

Justisminister Monica Mæland mener innreiserestriksjonene fungerer bra, og at det trolig ikke blir aktuelt å lette på disse reglene før jul.

Resultater fra undersøkelsen Symptometer viser at en av fire nordmenn oppgir at de ikke hadde kontakt med noen forrige uke. Ifølge Folkehelseinstituttet er det svært få spurte som oppgir at de har vært sammen med flere enn ti personer av gangen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier undersøkelser viser at de aller fleste følger råd og pålegg fra helsemyndighetene, selv om mange er lei.

– Det er viktig å anerkjenne at det er tungt å leve i en pandemi.

Han understreker at unge ikke bør bære store deler av tiltaksbyrden, og at kommunene bør legge til rette for at det finnes trygge, sosiale møtesteder.