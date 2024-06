I dag legger OECD fram sin «helsesjekk» av Norge. De er opptatt av det demografiske skiftet som venter Norge med flere eldre. Det vil koste staten mer i pensjon og helse.

Men akkurat nå skaper økningen i sykefravær uro. Langtidsfraværet koster ikke bare mye penger, men øker også risikoen for at folk faller ut av arbeidslivet.

Nordmenn ikke sykere enn andre

OECD mener det økende og høye sykefraværet i Norge og andelen som mottar uføretrygd er et problem for statskassen:

Norge bruker 22 prosent av det offentlige forbruket på sykelønn og uføretrygd, ifølge OECD.

Det utgjør 8 prosent, målt mot verdiskapningen (bruttonasjonalproduktet). Det er mer enn noe annet OECD-land.

OECD mener sykefraværet ikke skyldes at nordmenn er sykere enn i andre land, men mener det kan handle om politikk og innretning av ordningene.

De viser spesielt til et høyt tall for lengre sykemeldinger.

«Svært sjenerøs»

De kaller sykepengeordningen «svært sjenerøs» fordi ansatte får 100 prosent kompensasjon for lønnen mens de er syke.

På statministerens halvårlige pressekonferanse tirsdag, sa Støre at det var et viktig prinsipp i Norge at man ikke skulle straffes økonomisk hvis man ble syk.

Men nå anbefaler OECD at Norge gjennomfører reformer.

Det pekes på at Norge bruker mye penger på stønader, og at tidligere politiske planer om å få ned andelen syke og uføre, har hatt liten effekt.

– Syke- og uføretrygdreformer har hatt begrenset gjennomslag, skriver organisasjonen.

Bekymret for de unge

OECD er spesielt opptatt av en sterk økning i unge som er syke eller uføre, og anbefaler strengere krav for å få innvilget uføretrygd for unge.

Videre er Norge dårligere enn andre land til å få personer med funksjonsnedsettelser inn i arbeid, skriver de.

I 2023 var uføretrygd den neste største ytelsen med 116 milliarder kroner. Dette var en økning på 7 prosent fra året før, opplyser Nav.

I år forventer Nav at uføretrygden vil øke til 125 milliarder, mens sykelønnen er ventet å koste 62 milliarder kroner.

Venstre etterspør en reform av sykelønnsordningen, sier Sveinung Rotevatn. Foto: William Jobling / NRK

Venstres nestleder Sveinung Rotevatn kaller dette et viktig innspill fra et tungt fagmiljø, som ser Norge utenfra.

– Norge har verdens høyeste sykefravær og det henger naturligvis sammen med ordningene.

Stiller spørsmål ved legeordningen

OECD stiller også spørsmål ved at én lege vurderer uføretrygd:

– Siden den medisinske vurderingen ofte foretas av skadelidtes egen lege, blir det mange som blir tatt opp i ordningen.

De følger opp med å anbefale en reform:

– Medisinsk vurdering er fortsatt hovedsakelig utført av skadelidtes egen fastlege, noe som gjør systemet sårbart for vurderinger til fordel for søkeren, skriver OECD.

Det fremgår av rapporten at av dem som søker om uføretrygd, får hele 90 prosent dette innvilget.

Til sammenligning innvilger Østerrike uføretrygd til kun 43 prosent av søkerne.

– Dere kan ha personer som mottar støtte, som ikke egentlig trenger det.

Det sier direktør for landrapporter i OECD økonomiavdeling Luiz de Mello når han overrekker rapporten.

Mindre vekst i økonomien

Generelt er OECD bekymret for at norsk økonomi vokser saktere, og at produktivitetsveksten over tid har vært lav.

– Veksten i økonomien har avtatt. Inflasjonen er fortsatt høy, men anslås å avta ytterligere, skriver OECD.

De anslår at prisveksten vil avta ytterligere før den går opp igjen.

OECD mener også at det er en svakhet i finanspolitikken at budsjettene legges for ett år om gangen. Og det planlegges ikke for hvordan utgifter skal dekkes over tid.

Spår sterkere økonomisk vekst

På tross av dette ser OECD positivt på Norges økonomiske fremtid. De spår en tiltakende økonomisk vekst i år og neste år.

– BNP-veksten vil øke fra 0,5 prosent i 2023 til 1,2 prosent i 2024 og 2,1 prosent i 2025, skriver OECD.

Direktør for landrapporter i OECD økonomiavdeling Luiz de Mello sier anbefalingene må tas som en oppmuntring til å gjøre det enda bedre.

– Jeg sier alltid til mine kollegaer i OECD at det er utrolig vanskelig å jobbe med Norge. Fordi det er veldig vanskelig å finne områder der vi kan kritisere dere uten å arbeide hardt, skryter han innledningsvis.