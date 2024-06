– Jeg er glad for å si til arbeidsfolk, familier, studenter, pensjonister og hele Norge at nå skjer det: Folk får bedre råd i år.



Slik åpnet statsminister Jonas Gahr Støre Ap) sin halvårlige oppsummering av regjeringens arbeid.

Han mener folk nå kommer til å få bedre råd.

– Både Norges Bank og SSB sier at folk vil få reallønnsvekst både i år og årene som kommer. Det er viktig i en økonomi som skal satse og se framover.

Prisvekst og høyere rente har lenge vært en verkebyll for regjeringen.

Nå mener statsministeren at dette vil snu.

Han viser til en prisvekst på vei ned.

– Prisveksten har gått ned for femte måned på rad, sier Støre.

Statsministeren mener dette er tegn på at renta snart vil gå ned.

Imidlertid mener de fleste økonomer at renta ikke vil endre seg på kort sikt. Svaret kan komme allerede denne uka.

Norges Bank skal ha nytt rentemøte torsdag. Da får vi vite om den går opp, ned eller står på stedet hvil.

KLAR: Statsminister Jonas Gahr Stør på vei inn til egen oppsummerende pressekonferanse. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Åpner døra for SV

I NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen varslet statsminister Jonas Gahr Støre at han – hvis det blir rødgrønn valgseier – vil sikre landet en styringsdyktig regjering, og at han fram mot valget vil avklare nærmere akkurat hvordan den kommer til å se ut.



Under egen pressekonferanse sier han det slik:

– Vi får se når vi kommer inn i halvåret før valgt hvordan vi presiserer det. Men jeg tror det er et ganske klart signal om at vi er åpne både for en flertallskonstellasjon og ellers ta ansvar for det som måtte komme.

Etter stortingsvalget i 2021 valgte sistnevnte å forlate de såkalte «sonderingene» i forkant av mulige regjeringsforhandlinger. Dermed ble de ikke med å styre landet sammen med Støre og co.

De mente da at avstanden mellom dem, Arbeiderpartiet og Senterpartiet var for stor.

Siden den gang har Senterpartiet flere ganger avvist at de ønsker å ha SV med i regjering.

Turbulens

Regjeringen har hatt nok å sette fingrene i det siste halve året. Både innenlands og utenlands. To statsråder har måttet gå av.

Sandra Borch (Sp) var statsråd for forskning og høyere utdanning. Allerede i januar måtte hun forlate regjeringen som følge av tekstlikheter i egen masteroppgave. Samme skjebne led senere helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Utenlands har statsministeren og regjeringen måttet bryne seg på flere kanter. Krigen i Gaza herjer fremdeles i Midtøsten. Tidligere i vår valgte regjeringen, sammen med flere andre land, å anerkjenne Palestina som stat.

Samtidig vedvarer krigen i Ukraina.

Også denne konflikten påvirker regjeringen. Stortinget har enstemmig vedtatt langtidsplanen for Forsvaret. Fram til 2036 skal Norge bruke 1635 milliarder kroner på ulike forsvarsformål – en økning på 611 milliarder i tolvårsperioden.

– Ukrainas kamp er en historisk kamp for overlevelse, men også en kamp for Europas fremtid, sier Støre under pressekonferansen.