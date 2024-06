En fjerdedel av sykefraværsdagene her til lands skyldes psykiske lidelser.

Det viser tall fra Nav.

Fra 2019 til i dag har sykefravær på grunn av psykisk uhelse økt med 44 prosent.

Det bekymrer NAV-direktør Hans Christian Holte.

– Det er veldig urovekkende, av mange grunner. Vi har sett at psykiske lidelser utgjør en veldig stor del av sykefraværet i Norge.

Han sier noe av økningen også kan skyldes større åpenhet. Men uavhengig av årsak, er problemet det samme.

– Vi vet at psykisk sykdom fører til lengre tids sykefravær. Også vet vi at jo lenger du er borte fra jobben, desto vanskeligere er det å komme tilbake.

Verst blant unge

Det er særlig blant de unge at psykiske sykmeldinger øker mest. I første kvartal i år skyldtes hele 30 prosent av sykefraværet for unge mellom 25 og 29 år, psykiske lidelser.

Mental helse ungdom er ikke overrasket over tallene. Utvikler i hjelpechatten deres, Hannah Lerfaldet, peker blant annet på pandemien.

– De har mistet mye av sosialisering og utvikling. Det å delta i samfunnet på normalt vis har de mistet i noen veldig viktige år.

Hannah Lerfaldet mener alle må få mer kunnskap om psykisk helse og uhelse. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Årsaken til den store økningen sier hun er kompleks, men Lerfaldet tror også alderen har noe å si.

– Det er veldig mange i den gruppa som opplever psykisk uhelse for første gang, og dessverre ikke har det de trenger rundt seg for å takle det på best mulig måte.

Det er Nav-direktøren enig i. Han sier arbeidsgivere må ta ekstra godt vare på unge i jobb.

– De har ikke lang fartstid eller en solid base i det å være i arbeidslivet. De er kanskje i en skjør livsfase hvor de, dersom de er lenge borte fra arbeidslivet, kan ha problemer med å komme tilbake igjen.

Ser tydelig endring

På Mester grønn i Asker har de merket utviklingen. Det har vært en nedgang i sykmeldinger knyttet til muskel- og skjelettplager, men:

– Vi ser en veldig økning i psykisk helse nå, særlig etter korona, sier HR-direktør Rita Bondeson Børke.

HR-direktør Rita Bondeson Børke tror flere går på jobb om de opplever mer åpenhet rundt psykisk helse. Foto: Stig Jaarvik / NRK

De har derfor satt i gang lederutvikling, så lederne føler seg tryggere på å snakke om psykisk helse.

– Det tror vi gjør at det kanskje blir lettere for de ansatte å komme på jobb.

Men Børke mener mye må gjøres på et langt høyere nivå om man skal få bukt med problemet.

– Jeg tror at hvis vi hadde økt ressursene innenfor psykisk helsevern så folk kunne fått hjelp raskere, så kunne vi også fått ned de prosentene.

Viktig for framtida

Utviklingen skjer parallelt med et økende behov for arbeidskraft de neste årene. Frykten er at de som blir sykmeldt ikke kommer tilbake.

– Det er alvorlig av flere grunner. For den enkelte som kanskje ikke får det livsløpet man hadde sett for seg, og for samfunnet som trenger å ha folk i aktivitet og arbeid, sier Holte.

Derfor er det ekstra viktig at arbeidsgivere ser sine ansatte, og følger godt med på signaler om noen har utfordringer, mener han.

Men også kollegaer har et ansvar:

– Det å stille spørsmål, vise at vi ser hverandre og spørre hvordan det går er kanskje det aller enkleste, men også veldig, veldig viktig.