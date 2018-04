OECD: Norge må gjøre mer for ungdom som faller utenfor

– Det å fange opp flere av ungdommene som faller utenfor, er jobb nummer én, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NRK.

I Norge er i dag 86.000 unge mellom 15 og 29 år verken i arbeid, utdanning eller opplæring, ifølge den nye OECD-rapporten «Investing in Youth: Norway.».

Andelen er betydelig lavere enn gjennomsnittet for OECD-landene, men den har økt to prosentpoeng fra 2008 til 2016.

– Det er mange som ikke er i noe system i det hele tatt, og det er bekymringsfullt. Vi ser at det bedrer seg noe, men vi har en lang vei å gå i å klare å inkludere flere unge i fortrinnsvis utdanning, alternativt innen jobb eller annen aktivitet, sier Hauglie.

Innsats mot enkelte

Arbeidsministeren fikk sammen med kunnskaps- og inkluderingsminister Jan Tore Sanner (H) overrakt rapporten torsdag, der OECD også foreslår en rekke tiltak.

For å ytterligere redusere utenforskapet, må Norge rette innsatsen mot dem som ikke driver aktiv jobbsøking, lyder ett av rådene fra forfatterne av rapporten.

Noen av tiltakene OECD foreslår i rapporten Ekspandér faktaboks Tettere samarbeid mellom yrkesfaglig opplæring og arbeidsmarkedet. Kombinere utdanning og læreplasser fra dag én.

Flere alternativer for å gjennomføre yrkesfag for å unngå at opplæringen blir for akademisk innrettet. Skoleleie eller teoretisk svake elver bør få bedre muligheter til å gjennomføre skolegangen.

Bedre portvokter-funksjon for trygdeytelser som uførhet. Klarere retningslinjer for Nav og fastlegene.

Mer ressurser for å støtte opp om unge sosialhjelpsmottakere med psykiske helseutfordringer og lite arbeidserfaring.

Vurdere hvor effektivt arbeidsmarkedstiltak fungerer for unge arbeidssøkende.

Utvide bruk av opplæringsprogram for arbeidssøkere til å omfatte yrkesopplæring for folk med lav kompetanse, samt norskundervisning for innvandrere. (NTB)

– Fullfør utdanningen din

Over halvparten av de unge som har falt utenfor, har ikke fullført videregående skole.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Kunnskaps- og inkluderingsminister Sanner trekker fram det som et av de viktigste funnene, sammen med andelen mennesker med innvandrerbakgrunn som faller utenfor arbeidslivet.

Han sier regjeringen derfor iverksetter flere tiltak, med tidlig innsats i barnehage og skole, reform av yrkesopplæringen og et integreringsløft.

Nav-direktør Sigrun Vågeng er klar på sitt viktigste råd til unge:

– Fullfør utdanningen din. Det er vanskelig på arbeidsmarkedet uten fullført utdanning.

Kronikk fra NHO: Spiss utdanningen, unngå trygd

Tidlig skolestopp

Andelen unge som avslutter videregående skole tidlig, er spesielt høy blant elever innen yrkesfag, ifølge rapporten fra OECD.

Satsing på yrkesfag er et av tiltakene Jan Tore Sanner peker på. Foto: Frank May / NTB scanpix

Den akademiske måten yrkesfagopplæringen er utformet på, med to år på skole før to år i lære, trekkes fram som noe som bidrar til at flere slutter underveis.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at i 2017 fikk 72 prosent av søkerne lærlingplass. Det var ny rekord, men det må likevel gjøres mer, mener Sanner.

– Vi har fortsatt behov for å løfte yrkesfagene ytterligere, sier statsråden, og viser til reformer som blant annet skal sørge for at opplæringen blir mer praksisnær og spesialisert.

– Bommer

Trude Tinnlund i LO mener det foreslås mange gode tiltak i rapporten, blant annet tett oppfølging av unge og styrking av ungdomsteamene i NAV.

Hun mener imidlertid OECD bommer når de foreslår å utvide ordningene med det hun omtaler som «fagbrev light», eller varianter som ikke gir fagbrev.

– Jeg synes det blir feil å senke ambisjonsnivået for unge. Jeg vil heller gi dem den tidlige innsatsen i grunnskolen og øke bruken av utdanning som arbeidsmarkedstiltak, sier Tinnlund til NRK.