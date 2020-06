Nye reiseråd: Fortsatt for høy smitterisiko i Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsminister Erna Solberg opplyste at Norge nå åpner opp for de nordiske landene fra 15. juni. Hun understreket likevel:

– Men det gjelder bare regioner med akseptabelt smittepress. La meg understreke – dette handler ikke bare om hvor vi skal legge ferien i sommer. Vi må planlegge for at reisebegrensninger kan vare over tid. Vi kan få nye smitteutbrudd på ulike steder før det finnes en vaksine, sa Solberg.

Men det åpnes altså for begrenset innreise til Sverige. Men Gotland er det eneste stedet i Sverige som oppfyller smittekriteriene akkurat nå.

Kriteriene skal vurderes hver 14. dag. Helseminister Bent Høie sier at flere av regionene i grensetraktene til Sverige er svært nære på å komme inn på listen over godkjente regioner.

Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog sa likevel fredag at Bohuslän, der for eksempel Strömstad befinner seg, ligger langt unna fra å kunne bli godkjent.

– I Sverige er smittesituasjonen dessverre slik at vi kun kan åpne for fritidsreiser til og fra Gotland sånn som det ser ut nå. Karanteneregler og innreiserestriksjoner beholdes, og reiser frarådes i de andre områdene.

– Jeg er klar over at dette er en stor skuffelse for noen. Men restriksjonene er basert på objektive kriterier som er like for alle, fortalte Solberg.

– Karantene kan bli gjeninnført

Regjeringen kom med de nye reiserådene for Norden under en pressekonferanse klokken 14 fredag.

Fra før av var det klart at nordmenn og dansker kunne besøke hverandre igjen uten karantene fra mandag 15. juni. Fredag var det derfor knyttet spenning til hvilke andre land myndighetene åpnet opp for i sommer.

Og fra 15. juni kan altså nordmenn reise på ferie til alle land i Norden, men altså kun til områder der smittepresset er akseptabelt, ifølge Norges kriterier. Statsministeren advarte også om at situasjonen kunne endre seg på kort varsel.

– Hvis man planlegger ferie utenfor Norge må man også være oppmerksom på at karantene kan bli gjeninnført på kort varsel hvis smittesituasjonen endrer seg mens man er i utlandet, understreket statsminister Erna Solberg.

– En risiko

Torsdag ble det klart at Finland åpner grensene til Norge, Estland, Litauen, Latvia, Danmark og Island.

Men også Finland holder grensa til Sverige stengt.

– I Norge har vi kontroll på smitten. Smitteimport utenfra utgjør en risiko for at smitten skal blusse opp igjen her i landet. Når det gjelder fritidsreiser mellom Norge og andre nærstående europeiske land, har vi varslet at det kommer en ny vurdering av dette innen 20. juli, kommenterte Solberg.

Både treningssentre, badeland og svømmehaller kan ellers gjenåpnes fra mandag hvis det kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, varslet regjeringen, som også åpner for arrangementer med inntil 200 deltakere fra 15. juni.

– Nå har vi alle gjort en formidabel innsats for å slå ned pandemien. Da er det avgjørende at vi åpner gradvis opp, sånn at vi over tid kan komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon, sa helseminister Bent Høie.

