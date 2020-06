Nordmenn får likevel overnatte i København

Justisministeren i Danmark, Nick Hækkerup, opplyser fredag at turister fra Tyskland, Island og Norge likevel kan overnatte i København og Frederiksberg, skriver DR.

I slutten av mai bestemte danske og norske myndigheter å åpne grensene for turister i sommer.

15. juni kan nordmenn igjen reise til Danmark, men turister må ha minst seks overnattinger.

Da nyheten kom var også regelen at turister ikke fikk overnatte i København og Frederiksberg, men at en kunne dra dit på dagstur. Denne reglen er nå endret.

Regjeringen snur etter kritikk

Ifølge Hækkerup er det blant annet kritikk av restriksjonene, som har fått regjeringen til endre mening.

– Vi bestemte å ta forsiktige skritt framover, og passe på at smitten ikke blusser opp. Det gjelder fortsatt, sier Hækkerup til DR.

Sosialdemokratene ved rådhuset i København kom med skarp kritikk mot regjeringen, da turister ikke fikk lov å overnatte i hovedstaden.

– Jeg synes det er trist og helt uforståelig, at turister ikke kan bo i København, sa politisk talsperson Jonas Bjørn Jensen til DR.

Turister i Danmark må dokumentere at de har bestilt minst seks overnattinger, men den første uka etter gjenåpning kan du ha minst fem. Foto: Colourbox

Åpner for norden

Statsminister Erna Solberg opplyste fredag at Norge nå åpner opp for de nordiske landene fra 15. juni. Hun understreket likevel:

– Men det gjelder bare regioner med akseptabelt smittepress. La meg understreke – dette handler ikke bare om hvor vi skal legge ferien i sommer. Vi må planlegge for at reisebegrensninger kan vare over tid. Vi kan få nye smitteutbrudd på ulike steder før det finnes en vaksine, sa Solberg.

Men det åpnes altså for begrenset innreise til Sverige. Men Gotland er det eneste stedet i Sverige som oppfyller smittekriteriene akkurat nå.

Skal du på ferie til Danmark og ønsker å kjøre bil, kan du kjøre gjennom Sverige. Men da bør du ikke overnatte på veien, og du må begrense antall stopp.

Rekordmange bookinger

– I det øyeblikket statsminister Erna Solberg annonserte at folk igjen kan reise til Danmark, var det som om demningen brast, sier konsernsjef i Fjord Line, Rickard Ternblom til NRK.

Fjord Line og Color Line opplever stor pågang av nordmenn som ønsker å dra på ferie til Danmark.

– Etter at nyheten kom, har vi opplevd rekordmange bookinger. Det er langt flere som vil til Danmark nå, enn på samme tid i fjor, sier Helge Otto Mathisen, konserndirektør i Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Color Line.

Dager etter grensene åpner, åpner Fjord Line sine ruter til Danmark fra Bergen, Stavanger og Kristiansand. Color Line starter også sine reiser til Danmark fra Larvik og Kristiansand, fra og med 16. juni.

Passasjerene på fergene må holde avstand, derfor går rutene med redusert kapasitet.

Kan bli testet

Nordmenn må være forberedt på å bli testet for koronaviruset ved grenseovergangene, men det vil ikke være et krav.

Har du tydelige symptomer som hoste eller feber blir du avvist ved grensen.

Samtidig skal det være flere mobile stasjoner for testing ulike steder i landet. Passasjerer på danske flyplasser må bruke munnbind.