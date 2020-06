Treningssenter og svømmehallar kan opne att på måndag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Treningssenter, badeland og svømmehallar som klarar å halde smittevernreglane kan opne att måndag 15. juni. Opp til 200 personar kan vere samla. Det opplyste statsminister Erna Solberg på ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

Treningssentera må sikre at folk held minst ein meter avstand. I gruppetimar med høg intensitet må folk halde minst to meter avstand.

– Det må vere mogleg å halde god avstand til andre som trener. Det vil seie at de ikkje kan vere like mange inne på treningssentera og på gruppetimane som folk har vore før, seier Bent Høie.

Har laga eigen bransjestandard

Bransjestandarden for treningssentera vert lagt ut på nettsidene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Helsestyresmaktene krev mellom at apparat og garderobar stadig vert sprita og vaska gjennom dagen. Talet på personar vert avgrensa og det vert berre mogleg med førehandsbestilling for dei som ønskjer å trene eller svømme.

– Sentera må også unngå at det samlar seg kø i ulike delar av lokalet, og sørgje for godt reinhald og at det er lett for besøkjande å vaske eller desinfisere hendene sine før og etter at dei har trent, seier Bent Høie.

Han hadde og følgjande å seie om gjenopninga av treningssenter, badeland og svømmehallar:

– Dette er det mange som har venta på, både små og store idrettsutøvarar og bransjen sjølv.

Universiteta gjenopnar

Universitet, høgskular og fagskular vil og opne att på måndag.