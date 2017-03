Nye problemer for DNBs nettbank

Bare få dager etter at både Vipps, nettbanken og hjemmesidene til DNB ble satt ut av spill en hel dag, opplever bankens kunder på nytt vanskeligheter.

– Det stemmer. Vi har litt ustabilitet med nettbanken. Vi fikk melding om det for cirka ti minutter siden, og vet ennå ikke hva feilen skyldes, sier kommunikasjonsrådgiver i DNB, Vidar Korsberg Dalsbø, til NRK like etter klokken 10 mandag formiddag.

På bankens Facebook-side har melder flere titalls frustrerte kunder om innloggingsproblemer.

PÅ 'AN IGJEN: Minst fem ganger den siste måneden har DNBs tjenester vært rammet av tekniske problemer. Foto: Skjermdump/DNB

Også søndag formiddag opplevde enkelte kunder at de ikke fikk brukt nettbanken.

– Men det var bare et fåtall av kundene, sier Dalsbø.

Etter problemene forrige torsdag opplyste DNB at det var fjerde gang på en måned at deres tjenester var ute av drift.

– Vi har naturligvis full forståelse for at kundene er frustrerte. Vi er selv veldig frustrerte over at nettbanken går ned, og kan bare beklage, sier Dalsbø.

IKT-Norge uttalte i forrige uke at de er sterkt kritiske til at en så sentral aktør innen bank og finans ikke har bedre sikkerhetsløsninger for sine brukere. Interesseorganisasjonen mener nettbanker er å regne som infrastruktur som er kritisk for samfunnet og at det dermed må stilles strenge krav til oppetid og stabilitet.

Samtidig ba Finanstilsynet banken om å rydde opp. De krever en skriftlig redegjørelse fra DNB.

– Vi ser alvorlig på situasjonen, både når det gjelder den siste hendelsen og når det gjelder hendelsesbildet over tid, sa direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen i en kommentar til NRK.