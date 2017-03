Finanstilsynet ber DNB rydde opp etter nettbanktrøbbel

I 16.30-tiden torsdag melder DNB at alle systemene fungerer igjen etter at både hjemmesidene og nettbanken til Norges største bank hadde vært ute av drift.

«Utover ettermiddagen vil vi ha på plass store ressurser som jobber for å stabilisere driften og gjennomfører rettinger som følge av nedetiden.». skriver DNB på sin Facebook-side.

Problemene, som også rammet betalingstjenesten Vipps, oppsto torsdag morgen, men også tidligere i uken var det problemer med nettbanken.

Med dagens problemer har Norges største bank vært ute av drift minst fire ganger denne måneden. Det får Finanstilsynet til å reagere.

– Alvorlig

– Vi ser alvorlig på situasjonen, både når det gjelder den siste hendelsen og når det gjelder hendelsesbildet over tid, sier direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen i en kommentar til NRK.

Finanstilsynet opplyser at de baserte på senere hendelsen har bedt om en skriftlig redegjørelse fra DNB. De har samtidig løpende dialog og møter med DNB for å klarlegge årsaker og sikre at nødvendige tiltak iverksettes.

Gjentatte problemer

Også IKT-Norge har torsdag uttalt seg til at en sentral aktør innen bank og finans ikke har bedre sikkerhetsløsninger for sine brukere. Interesseorganisasjonen mener nettbanker er å regne for innfrastruktur som er kritisk for samfunnet, og at det dermed må stilles strenge krav til oppetid og stabilitet.

– Nå kjenner vi ikke årsaken til hvorfor systemet til DNB er nede, men dette har DNB vært utsatt for tidligere og i sum blir det ganske mye, sier administrerende direktør i IKT-Norge Heidi Arnesen Austlid til NRK.

– Det som er viktig når DNB definerer seg selv som et digitalt selskap, så blir vi avhengig av at tjenestene de leverer er tilgjengelige. Da må det være mulig å ha en «plan b» og en «plan c» for når ting går galt, sånn at ikke brukerne blir lammet. Hvis ikke blir feil som dette samfunnskritisk, sier hun.