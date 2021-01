Ny vaksine fra USA skal være 66 prosent effektiv

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det skjer for tiden mye med de selskapene som søker å få godkjent koronavaksiner.

De to-tre neste i vaksineløypa er snart klare til å starte opp med å sette sine sprøyter i verdens befolkning.

Produsentene Johnson & Johnson og AstraZeneca er sett på som to kjemper blant de mange produsentene.

Begge nærmer seg en godkjenning på markedet.

Kan lagres i kjøleskap

Selv om Johnson & Johnson er langt mindre effektiv enn flere av konkurrerentenes vaksiner, er det mange land som nå foretrekker en raskere utrulling av vaksiner.

Denne nye J&J-vaksinen er en en-dose-vaksine og skiller seg dermed ut fra Pfizer/Biontech og Modernas vaksiner som var de to første på markedet.

Den kan også lagres i vanlige kjøleskap.

Betinget godkjenning til AstraZeneca

Samtidig har Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) konkludert med at de mener AstraZeneca-vaksinen bør gis en betinget godkjenning.

EU mener vaksinen bør godkjennes for personer fra 18 år og oppover.

Fra før har også en eksperimentell covid-19-vaksine fra selskapet Novavax vist lovende resultater etter utprøving i Storbritannia og Sør-Afrika.

Store deler av verden er nå i gang med å sette koronavaksiner. Det vil ta en stund før det er nok til alle, men det er nå over 60 nye vaksiner på vei mot godkjenning.

J&J virker best i USA

Utprøving i USA og sju andre land viser at Johnson & Johnson-vaksinen er 66 prosent effektiv mot moderat til alvorlig sykdom.

Vaksinen skal være 85 prosent effektiv mot de mest alvorlige symptomene.

Det viser seg at det er en geografisk variasjon i resultatene. Vaksinen til J&J har 72 prosents effektivitet i USA og 57 prosents effektivitet i Sør-Afrika. Her møtte de vaksinerte den sørafrikanske mutasjonen av viruset.



– Det at vi gamblet på å lage en-dose-vaksine var verdt strevet, sier Mathai Mammen, sjef for forskningsavdelingen i J&Js Janssen Pharmaceutical til AP.

Det er flere produsenter som nå har fått vaksinene godkjent for bruk. Den neste som ligger i startgropa er vaksinen fra Johnson & Johnson. Foto: Erik Waage / NRK

– Vil søke nødtillatelse

Med de konkurrerende vaksinene som hevder å være 95 prosent effektive etter to doser blir det et spørsmål om det å være litt mindre beskyttet er akseptabelt. Det går raskere å beskytte mange med en-dose-vaksinen.

Selskapet J&J sier det vil søke om nødtillatelse i USA og så i utlandet i løpet av en uke.

Johnson & Johnson forventer å bidra med 100 millioner doser i USA innen juni, og forventer å ha noe ferdig for eksport så raskt myndighetene gir grønt lys.

– Ingen innlagt på sykehus

Forskerne i selskapet har fulgt med på eventuelle bivirkninger etter at vaksinen er satt og i 28 dager etterpå.



– Etter 28 dager, var det ingen av dem som hadde fått vaksinen som havnet på sykehus eller døde. De hadde bare fått milde former av sykdommen etter vaksinasjonen, sier forskningsleder Mammen til AP.

Å seire over pandemien som til nå har drept mer enn 2 millioner mennesker krever trolig at milliarder vaksinerer seg i mange forskjellige land.

Her er den norske vaksinebilen som ruller ut koronavaksiner til det norske folk. Foto: Joakim Reigstad / NRK

