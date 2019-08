Ny studie: Rusleturer kan redusere tidlig død

Mens fagfolk hittil har sagt at du må ta i om det skal monne, viser en ny studie fra Norge, Sverige, England og USA at alle monner drar når det gjelder fysisk aktivitet.

– Dette er virkelig positivt, og noe de aller fleste kan klare, sier Ulf Ekelund, som er professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole (NIH).

– Hva er en rolig rusletur?

– Alle former for fysisk aktivitet har en betydning for å minske risikoen for tidligere død. Hagearbeid, eller bare å gå rolig er også bra, forteller Ekelund.

NOE ALLE KLARER: Å ta trapper, sykle til jobben, eller ta en rusletur kan utgjøre en stor betydning for helse, forteller idrettsprofessor Ulf Ekelund. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Ingen vil tenke på det som trening

I den såkalte metastudien har de sammenliknet fysisk aktivitet og dødelighet hos mer enn 36.000 personer over 40 år. Den minst aktive fjerdedelen beveget seg bare i litt rask gange to minutter daglig, eller et kvarter i uka.

Den mest aktive gruppa beveget seg tilsvarende, men betydelig mer: 38 minutter daglig.

– Det er snakk om svært moderat aktivitet, som folk flest neppe tenker på som trening. Bare det å parkere bilen eller gå av bussen litt lenger unna butikken er positivt, sier han.

Gå til puben

Et annet eksempel Ekelund bruker, er noe så enkelt som å gå til jobb eller puben.

– Dette er svært lett for de aller, aller fleste å få til, sier han.

I Bogstadveien i Oslo, møter NRK en vennegjeng som feirer bursdag.

– Jeg er veldig fornøyd med at hvis jeg bare går til og fra puben eller butikken så har jeg forlenget livet lite grann, sier May Lise Ingelsrud.

Vennegjengen som feirer bursdag, vurderer å gå kappgang mellom kveldens aktuelle vannhull. Foto: Ida Theresa Myklebost / NRK

Flere av bursdagsgjestene er fornøyde med at det er så lite som skal til.

– Vi skal på pubrunde i kveld, men da skal vi prøve å bevege oss litt ekstra fra bar til bar, så vet vi at vi får litt ekstra tid til å leve, sier Even Bakken.

– Dere går fra pub til pub da?

–Nei kanskje, småløpe, eller kappgang, vi går se hvor gøy det blir, avslutter Bakken.

Å ta trappen kan minske risikoen for tidlig død

I løpet av studieperioden på seks år døde fem ganger flere i den minst aktive gruppa som i den som var mest aktive. Men allerede i den nest «slappeste» gruppen, der de beveget seg moderat seks minutter om dagen, døde bare halvparten så mange.

MÅ IKKE: Studien viser at du ikke trenger å trene for å leve sunt. Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

– Vi viser noe som ikke er blitt vist tidligere nemlig at lav intensiv aktivitet har en stor betydning. Før har vi bare visst at moderat og kraftig aktivitet har hatt en betydning. Vår studie gir ytterligere dimensjoner om råd for fysisk aktivitet, forteller Ekelund.

– Kan man virkelig måle ulik dødelighet på så små skiller i fysisk aktivitet?

– Ja, og det er ikke så mye aktivitet som trengs for å øke helsen. Det enkle budskapet er at man bør sitte mindre og bevege seg mer og oftere, men man trenger ikke «trene».

ALL FYSISK AKTIVITET VIKTIG: Studien viser for første gang at rolig aktivitet har stor betydning for risikoen for tidlig dødelighet. Foto: Ingvild A. Eide / NRK

– Er ikke det da et signal om at det ikke er så viktig å drive med trening?

– Nei, det er veldig viktig å drive med fysisk aktivitet, men som er viktig er at all fysisk aktivitet har betydning. Bare det å ta trappene kan minske risikoen for tidlig død. De som trener bør absolutt fortsette å trene.