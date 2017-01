Ny rapport viser store forskjeller i hvor mye elever lærer

For første gang er norske barneskoler rangert etter hvem som er best til å få elevene til å lære – uavhengig av hvor flinke elevene er fra før. Den viser til dels store forskjeller mellom skolene.

– Hvilken kommune du bor i og hvilken skole du går på, har mye å si for hvor mye du lærer på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er Kunnskapsdepartementet som har bestilt rapporten fra SSB.

BEKYMRET: Torbjørn Røe Isaksen mener det ikke skal være så store forskjeller mellom norske skoler som rapporten viser. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Gir mer læring

Rapporten som kom i dag, viser at skolene som bidrar mest til elevenes læring fra 5. til 7. klasse og på ungdomsskolen, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de svakeste.

For de yngste elevene utgjør forskjellen på det meste to skoleår. Forskjellene øker også, ifølge departementet.

– Det er grunn til å bekymre seg over at forskjellene mellom skoler og kommuner har økt, når det gjelder hvor mye de bidrar til det elevene lærer fra 1. til 4. klasse, sier Isaksen.

De store byene

De store byene er også sammenliknet, og Oslo kommer best ut for de minste elevene. Hovedstaden ligger godt over de andre storbyene og landsgjennomsnittet når det gjelder å løfte elever på små- og mellomtrinnet.

Men på ungdomstrinnet snur det. Da går både Trondheim og Bergen forbi Oslo.

– I Oslo-skolen virker det som man på ungdomstrinnet i mindre grad lykkes med å opprettholde eller forbedre resultater for gjennomsnittlig til godt presterende elever enn med å heve svakt presterende elever, sier Steffensen.

Måler skolens innsats

Forsker Kjartan Steffensen ved Statistisk sentralbyrå står bak undersøkelsen. Foto: Privat

Nasjonale prøver og PISA-undersøkelsen forteller hvor godt elevene presterer i ulike fag. Men de forteller ikke hvor mye som skyldes skolens lærere og hvor mye som skyldes elevenes familiebakgrunn.

– Selv om en skole har et svakt gjennomsnittsresultat på for eksempel skriftlig eksamen på 10. trinn, trenger ikke det bety at skolen har bidratt med lite til elevenes læring, sier Kjartan Steffensen.

Han er en av forfatterne av rapporten og seniorrådgiver i SSB.

Elvenes bakgrunn

For om elevene har foreldre med høy utdanning eller innvandrerbakgrunn er viktig for å forklare hvorfor noen skoler gjør det bedre enn andre.

Undersøkelsen viser hvor godt en skole ville gjort det dersom de hadde helt gjennomsnittlige elever. Dermed får man fram hvor mye av prestasjonene som skyldes skolens innsats.

– Rapporten viser at en stor del av forskjellene mellom skolers gjennomsnittsresultater ved nasjonale prøver eller eksamen kan forklares med elevsammensetning, sier Steffensen.